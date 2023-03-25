快訊

專案輔導學校再增2私校 教育部限2年未改善就停招

阮昭雄出公差曬「頭等艙機票」秒刪文 藍營：民進黨不知民間疾苦

翡翠水庫集水區今年降雨量不理想 今明實施人工增雨

台灣設計展10月鶯歌開展 火車站8月啟用12座電扶梯疏運

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
立法委員蘇巧慧(左)今邀集交通部長王國材(昨2)與台鐵局於鶯歌車站會勘。記者李定宇／攝影
立法委員蘇巧慧(左)今邀集交通部長王國材(昨2)與台鐵局於鶯歌車站會勘。記者李定宇／攝影

台灣設計展將於今年10月於位在新北市鶯歌區的新北市美術館展開，預期屆時將迎來全國旅客，且鶯歌火車站每年進出站總人次達六百餘萬人，立法委員蘇巧慧因此爭取增設電扶梯12部及車站美學改造，工程經費達1.3億元，今交通部長王國材視察工程狀況，整體工程將於8月完工，迎接前來參觀設計展的各地遊客。

立委蘇巧慧表示，鶯歌車站約20年前建置，當時設計沒有手扶梯，但目前每年進出站總人次達6百餘萬人，從馬路到月台必須爬2樓再下月台才能搭車，對長者或提行李旅客非常不便， 經交通部補助增設前、後電扶梯，對於長者、一般旅客都便利，尤其10月台灣設計展在鶯歌 ，8月電扶梯啟用後，10月到鶯歌旅遊遊客將更便利。

立法委員蘇巧慧今邀集交通部與台鐵局現地會勘，鶯歌車站全年度進出站總人次為排名全國各車站前20名，蘇巧慧7年前開始與交通部、台鐵局協調與會勘，克服多項法規與工程限制於去年2月動工，除了增設12座電扶梯也讓車站融入鶯歌在地陶瓷特色，更新地坪、改善車站照明等工程預計8月完工，鶯歌車站將以新面貌迎接10月台灣設計展。

交通部長王國材表示，12部電扶梯目前正持續施工中將於8月完工，讓市民擁有友善人行環境，另今年7月雙北1200月票即將發行，鶯歌車站擁有嶄新的電扶梯加上1200月票，希望市民多多使用。

鶯歌車站約20年前建置，當時設計沒有手扶梯，目前每年進出站總人次達6百餘萬人。記者李定宇／攝影
鶯歌車站約20年前建置，當時設計沒有手扶梯，目前每年進出站總人次達6百餘萬人。記者李定宇／攝影
立法委員蘇巧慧爭取鶯歌火車站增設電扶梯12部及車站美學改造，工程經費達1.3億元。記者李定宇／攝影
立法委員蘇巧慧爭取鶯歌火車站增設電扶梯12部及車站美學改造，工程經費達1.3億元。記者李定宇／攝影

蘇巧慧 王國材 火車站

延伸閱讀

基市府盼降低捷運經費 王國材直言「沒辦法」：補助標準全國一致

相關新聞

又是行人地獄？北市議員：人行道遭違法停車場業者消滅

為解決停車需求，北市府鼓勵業者活化閒置空地設置停車場，但市議員柳采葳發現，有停車場業者，私自將實體人行道填平作為車輛停車...

萬安新政追加預算33億 北市議員批：用中央的錢「大撒幣」

台北市長蔣萬安上任近3個月，推出多項政策要兌現，北市府將提出蔣萬安市長任內第一個追加預算案，共計33.09億，其中與新政...

夜訪螢火蟲開跑！ 北台最大螢火蟲棲地今開放賞螢

夜探螢火蟲開跑！新北市新店區的「新北市農會文山農場」是北台灣最大螢火蟲棲地，去年更野放3千隻螢火蟲幼蟲。今搭配Earth...

北市YouBike用戶享免費傷害險 投保率50.9%創新高

台北市現有1萬3267輛YouBike，常見民眾騎乘穿梭市區，去年租借數達到3400萬次。市府實施公共自行車傷害險免費投...

漏水危及土城44年老社區 2336萬汰換水管今竣工

新北市土城區國際公園城社區，社區已44年內有250戶，但因水管老舊多年前因長期漏水將造成社區山坡地土質疏鬆，影響居民居住...

大巨蛋拚年底打棒球 月底鋪人工草皮

台北市大巨蛋通過防火避難及排煙審審查，預計年底營運，台北市副市長李四川昨指出，3月底將鋪設人工草皮，距離年底在大巨蛋打球...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦