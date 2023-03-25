台灣設計展10月鶯歌開展 火車站8月啟用12座電扶梯疏運
台灣設計展將於今年10月於位在新北市鶯歌區的新北市美術館展開，預期屆時將迎來全國旅客，且鶯歌火車站每年進出站總人次達六百餘萬人，立法委員蘇巧慧因此爭取增設電扶梯12部及車站美學改造，工程經費達1.3億元，今交通部長王國材視察工程狀況，整體工程將於8月完工，迎接前來參觀設計展的各地遊客。
立委蘇巧慧表示，鶯歌車站約20年前建置，當時設計沒有手扶梯，但目前每年進出站總人次達6百餘萬人，從馬路到月台必須爬2樓再下月台才能搭車，對長者或提行李旅客非常不便， 經交通部補助增設前、後電扶梯，對於長者、一般旅客都便利，尤其10月台灣設計展在鶯歌 ，8月電扶梯啟用後，10月到鶯歌旅遊遊客將更便利。
立法委員蘇巧慧今邀集交通部與台鐵局現地會勘，鶯歌車站全年度進出站總人次為排名全國各車站前20名，蘇巧慧7年前開始與交通部、台鐵局協調與會勘，克服多項法規與工程限制於去年2月動工，除了增設12座電扶梯也讓車站融入鶯歌在地陶瓷特色，更新地坪、改善車站照明等工程預計8月完工，鶯歌車站將以新面貌迎接10月台灣設計展。
交通部長王國材表示，12部電扶梯目前正持續施工中將於8月完工，讓市民擁有友善人行環境，另今年7月雙北1200月票即將發行，鶯歌車站擁有嶄新的電扶梯加上1200月票，希望市民多多使用。
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