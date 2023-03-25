快訊

專案輔導學校再增2私校 教育部限2年未改善就停招

阮昭雄出公差曬「頭等艙機票」秒刪文 藍營：民進黨不知民間疾苦

翡翠水庫集水區今年降雨量不理想 今明實施人工增雨

侯友宜出席五股行動治理座談會 針對電桿下地、公園整建討論

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北市長侯友宜出席五股區行動治理座談會。記者江婉儀／攝影
新北市長侯友宜出席五股區行動治理座談會。記者江婉儀／攝影

新北市民政局今天舉辦五股區行動治理座談會，新北市長侯友宜及各局處首長與各里長面對面座談，會中就電桿下地、公園整建、汙水接管、道路柏油路況改善等案討論。

在交通運輸方面，目前正在施作成蘆橋五股端的拓寬工程，主橋段拓寬部分預計在今年5月可完工，而整體工程預計在7月竣工，將可因應龐大的通勤車流量，並有效解決過去下橋處車道收縮的危險問題。

針對民義路一段電纜全面地下化案，經發局表示，民義路一段約25根電桿預計今年6月底完成拆除。另污水下水道工程，水利局表示待五股二期第三標發包後，將儘速施作未完成的接管工程。

本次各里里長也提出6項提案，包括御史路1巷巷底公園因開闢道路造成格局破壞需重新整建，所需經費400萬元，將由相關局處籌備辦理。至於民義路一、二段道路路況改善，養工處已與里長現勘，將針對路面破損嚴重處進行路基改善，逐年分段辦理。

五股區長藍瑞珉表示，垃圾山整治後，釋出的土地規劃為夏綠地-心環原、新冪境、環保藝術等三大公園，透過巧思與裝置藝術，並與鄰近自然生態豐富的濕地公園，構成生機盎然的遊憩天地。而規劃多時的五股疏左堤防加高工程也於去年底動工，預計2025年3月完工。

侯友宜表示，五股位於雙北市的中心，有著優越的地理位置，是年輕人移居、購屋的首選，近年來隨著交通建設越來越完善，人口增長數始終保持在新北市各區的前5名。在市府與公所團隊共同努力下，把五股打造一個適合各年齡層宜居的好地方。

新北市長侯友宜出席五股區行動治理座談會。記者江婉儀／攝影
新北市長侯友宜出席五股區行動治理座談會。記者江婉儀／攝影

侯友宜

延伸閱讀

侯友宜調解立委競爭 協調原因曝光

相關新聞

又是行人地獄？北市議員：人行道遭違法停車場業者消滅

為解決停車需求，北市府鼓勵業者活化閒置空地設置停車場，但市議員柳采葳發現，有停車場業者，私自將實體人行道填平作為車輛停車...

萬安新政追加預算33億 北市議員批：用中央的錢「大撒幣」

台北市長蔣萬安上任近3個月，推出多項政策要兌現，北市府將提出蔣萬安市長任內第一個追加預算案，共計33.09億，其中與新政...

夜訪螢火蟲開跑！ 北台最大螢火蟲棲地今開放賞螢

夜探螢火蟲開跑！新北市新店區的「新北市農會文山農場」是北台灣最大螢火蟲棲地，去年更野放3千隻螢火蟲幼蟲。今搭配Earth...

北市YouBike用戶享免費傷害險 投保率50.9%創新高

台北市現有1萬3267輛YouBike，常見民眾騎乘穿梭市區，去年租借數達到3400萬次。市府實施公共自行車傷害險免費投...

漏水危及土城44年老社區 2336萬汰換水管今竣工

新北市土城區國際公園城社區，社區已44年內有250戶，但因水管老舊多年前因長期漏水將造成社區山坡地土質疏鬆，影響居民居住...

大巨蛋拚年底打棒球 月底鋪人工草皮

台北市大巨蛋通過防火避難及排煙審審查，預計年底營運，台北市副市長李四川昨指出，3月底將鋪設人工草皮，距離年底在大巨蛋打球...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦