侯友宜出席五股行動治理座談會 針對電桿下地、公園整建討論

新北市民政局今天舉辦五股區行動治理座談會，新北市長侯友宜及各局處首長與各里長面對面座談，會中就電桿下地、公園整建、汙水接管、道路柏油路況改善等案討論。

在交通運輸方面，目前正在施作成蘆橋五股端的拓寬工程，主橋段拓寬部分預計在今年5月可完工，而整體工程預計在7月竣工，將可因應龐大的通勤車流量，並有效解決過去下橋處車道收縮的危險問題。

針對民義路一段電纜全面地下化案，經發局表示，民義路一段約25根電桿預計今年6月底完成拆除。另污水下水道工程，水利局表示待五股二期第三標發包後，將儘速施作未完成的接管工程。

本次各里里長也提出6項提案，包括御史路1巷巷底公園因開闢道路造成格局破壞需重新整建，所需經費400萬元，將由相關局處籌備辦理。至於民義路一、二段道路路況改善，養工處已與里長現勘，將針對路面破損嚴重處進行路基改善，逐年分段辦理。

五股區長藍瑞珉表示，垃圾山整治後，釋出的土地規劃為夏綠地-心環原、新冪境、環保藝術等三大公園，透過巧思與裝置藝術，並與鄰近自然生態豐富的濕地公園，構成生機盎然的遊憩天地。而規劃多時的五股疏左堤防加高工程也於去年底動工，預計2025年3月完工。