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又是行人地獄？北市議員：人行道遭違法停車場業者消滅
為解決停車需求，北市府鼓勵業者活化閒置空地設置停車場，但市議員柳采葳發現，有停車場業者，私自將實體人行道填平作為車輛停車動線，甚至在未申請取得合法營業登記前就擅自開放收費停車，她也指出，批評停管處放任業者違法，加上新工處漠視，助長行人地獄。
柳采葳說，她接獲民眾陳情，發現某停車場業者私自將人行道圍起，之後更將人行道覆蓋上與停車場一樣的鋪面，她邀集停管處、新工處等相關單位辦理會勘，指示停管處應積極與業者溝通變更格位及停車動線，更要求新工處應盡速將實體人行道回復原狀，還路予民。
但柳采葳批評，對於業者填平人行道私設斜坡道之行為根本無可奈何，僅能消極的發函要求業者限期改善。另外，私設斜坡道，從109至111年起，分別有35件、16件及31件，今年1至2月也有9件，似乎根本無法可罰，行人權益安全誰來保障？市府成行人地獄最大元凶。
對此，新工處表示，經現場勘查，停車場並未依規定先向停管處申請設置停車場，也未事先向新工處申請設置車行斜坡道，擅自逕行施工並破壞既有人行道，第一次違反，可處3萬元至6萬元罰款，並書面通知勒令恢復原狀。
停管處指出，這個案子，廠商打算經營平面停車場進行整地，把實體人行道改掉，停管處會持續連繫新工處，看新工處認定業者如何復舊，若還沒拿到合法登記就收費，就違反停車場法，停管處後續會觀察業者改善情況， 決定是否予以核發停車場營業證。
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