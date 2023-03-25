北市YouBike用戶享免費傷害險 投保率50.9%創新高

台北市現有1萬3267輛YouBike，常見民眾騎乘穿梭市區，去年租借數達到3400萬次。市府實施公共自行車傷害險免費投保4年多，YouBike用戶投保率逐年上升，今年2月創新高達50.9％。北市交通局指出，近期陸續發送約22萬則簡訊給未投保者，區公所也會有投保流程摺頁，盼提高投保率。

北市2011年全面推動YouBike，市府鑒於提供運具給民眾使用，遂於2018年10月推出公共自行車傷害險，用戶無須額外付費，只要常用租借卡片一次投保，就能享有福利且持續有效，保障個人騎乘安全。若騎乘遇意外事故釀保險人死傷，可憑醫療單據等申請理賠，最高金額100萬元。

該福利上路首月投保率僅2.85%，市府透過發送簡訊予未投保者等各式管道鼓勵投保，隔年起的當年投保率漸增為24.1%、30.1%、38.5%、49.4%，今年2月50.9%為歷年新高。

交通局分析，北市是最先推行YouBike的縣市，許多會員早年就已註冊，使用頻率可能不高，免費投保是近年才推出。另外，傷害險屬保險法規定的人身保險，須採實名制、輸入身分證字號、生日，且要經過被保險人同意才會產生效力，有些人基於不願提供個資、騎車頻率不高等考量，而未選擇投保。