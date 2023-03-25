漏水危及土城44年老社區 2336萬汰換水管今竣工

新北市土城區國際公園城社區，社區已44年內有250戶，但因水管老舊多年前因長期漏水將造成社區山坡地土質疏鬆，影響居民居住安全，自來水公司因此將自來水管更換長度約1.0公里、工程經費2336萬元今竣工，立委吳琪銘表示，汰換後全新管線大幅降低漏水率提高社區居住安全，供應量足、質優翡翠水庫自來水。

管線汰換工程今舉辦竣工典禮，立法委員吳琪銘及自來水董事長胡南澤等人參與竣工典禮儀式。該工程自來水管線於多年前因長期漏水將造成社區山坡地土質疏鬆，進而影響居民居住安全，因而辦理相關設備改善逐年汰換老舊管線。

此工程經費共2336萬元，汰換自來水長度約1.1公里，用戶給水改接長度約1.0公里，現完工後除了能有效延長自來水管線的使用年限，也提供社區長久穩定的供水效果。從根本解決多年因內線漏水造成的用水分攤突增問題也解決社區居住安全上的憂慮。