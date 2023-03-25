淡海社宅動工 地方憂空屋率升

國家住都中心選在淡水新市鎮興建地上14層「淡海安居」社會住宅，4棟建物共1140戶，鎖定青年族群、小家庭及三代同堂，昨天動工，但淡水使用住宅已有供給過剩問題，地方憂讓空屋率上升，內政部長林右昌說，商業房由市場決定，是供需問題，社宅是針對部分民眾需求，政策須長期推動。

「淡海安居」是淡水區首案社宅，位崁頂二路與新市三路二段交叉口，規畫套房型676戶、二房型360戶及三房型104戶，另外也規畫日照中心與幼兒園，預計2027年完工。

林右昌說，住都中心在新北規畫的社宅決標23處，共1萬555戶，新北市社宅數量占住都中心量能的三分之一，是內政部推動社宅重視的城市基地。

內政部去年最新低度使用住宅統計，淡水區空屋率約16.03％，興建社宅遭質疑，林右昌表示，這是兩件事情，商業房過剩是市場問題，由市場決定，社宅是針對部分符合資格的民眾需求，社宅政策須長遠推動下去。

市議員陳偉杰表示，淡水空屋比率相對高，當時他就反對中央先蓋社宅，應該先把淡水聯外交通做好，社宅雖然是想幫助買不起房的年輕人，但應因地制宜，可以針對淡水做租屋補助、購屋補助。

崁頂里長吳庭岳指出，社宅雖有其需求性，地方擔心蓋好後入住率不高，反讓空屋率上升，中央評估要興建只能尊重，但光是社宅蓋完後的1100多戶，再加上周邊建案，應有相關交通配套措施。

市議員鄭宇恩則認為，社宅主要提供給一般買不起房子或弱勢，需求性還是在，淡水有很多老舊社區需要都更，可以當作「中繼宅」，等到2027年完工後，淡江大橋也早就完成，淡海輕軌目前運量也還有餘裕，不必太過擔憂。

內政部政務次長、住都中心代理董事長花敬群表示，淡海安居緊鄰商業核心區，未來還有淡江大橋通車，除住戶外，也會為周遭鄰居提供很多公共服務機能，像是幼兒園、日照等配備，「今年還要有4千戶在新北，是住都中心用最多力的地方。」