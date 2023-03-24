塔寮坑溪惡臭禍首 新北告發17廠商罰144萬

新北市新莊塔寮坑溪近月來不明臭味影響民眾起居，市府環保局今天表示，清淤上游市區溝渠，及稽查與告發17家違規廠商，處罰新台幣144萬元，並移除6.5公噸的淤泥、油污、垃圾。

市府環保局今天表示，近日連續接獲民眾反映塔寮坑溪周邊惡臭，影響生活；這次抽絲剝繭集合上百名人力地毯式稽查，並向上溯源全面分析沿線可疑禍首，以違反廢棄物清理法告發17家業者，共處新台幣144萬元罰鍰。

其中最多的是，金屬製造業產出廢油，未依規定提送廢棄物清理計畫書，共有12家次最多。其次為鑄造業或印刷電路板，未依規定申請固定汙染源操作許可證，涉違反空氣污染防制法，處罰4家次；另外1家次為食品業排放廢污水，涉違反水污染防治法。

環保局說，接獲陳情後，結合新莊區公所、市府水利局、消防局、地政局、瓦斯公司、環保署及工研院一起分析，先以人力及機具灌水清洗溝渠後，異味大幅降低改善。但近日下游仍偶有散發異味，尤其連日無雨，塔寮坑溪淤積嚴重，臭水溝味道明顯增加。

環保局說，專家分析，臭味來源及成因十分複雜，透過異味偵測、揮發性有機氣體偵測等調查，臭味不是單一物質，檢測報告含有烷及苯類等有機氣體；推估是工業製程洩漏或清洗作業惡意違規傾倒，並與垃圾交互作用。

清溝人員進入巷弄及溝渠清淤，果然發現各種沾滿黑色油污的廢棄物。一共灌水38公噸，清除6.5公噸沾滿黑色油汙的垃圾。另外，已通報經濟部水利署第十河川局，儘速清淤河道以釜底抽薪清除累積的淤泥。

環保局說，後續除持續加強稽查塔寮坑溪異味，並從源頭對症下藥，評估在重要下水道節點設監測儀器與監視系統，依監測結果鎖定廠商稽查。提醒民眾、公私部門或承攬廠商，都不應隨意在塔寮坑溪丟垃圾，造成淤積產生惡臭。