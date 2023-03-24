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原民運開幕一周前公告不成賽名單 教練：孩子非常難過

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
全國原住民族運動會今年在台北舉行。圖／體育局提供
全國原住民族運動會今年在台北舉行。圖／體育局提供

112年全國原住民族運動會為期4天，今天正式開幕，卻傳出承辦單位台北市一周前才公告不成賽名單，有教練直言「傻眼」，孩子聽到這個消息非常難過，希望北市能多用點心。台北市體育局表示，未達3人不能成賽的名單，都是符合規定在賽前公告。

原民運今年規劃17項賽事，包含田徑、跆拳道、角力、棒球、五人制足球等8項原住民族擅長的運動種類，另有9項傳統運動如射箭、樂舞、路跑、負重、鋸木，以及水域活動競舟等。

北市體育局3月16日公告角力與跆拳道因報名人數不足而不成賽，北市議員許家蓓批此舉過於倉促，對選手更是一大打擊，也有代表隊工作人員反映市府取消賽程過於臨時，傷害教練及孩子的心。

苗栗縣一名教練表示，前一個禮拜才講說不能比賽，直言「傻眼啊」，小孩子聽到這個消息非常難過，小孩子家長、教練也難過。他從教近30年，覺得這樣不太好。

該名教練說，台北是大市，應該多方面去學習，承辦是很用心，可以再用心一點，畢竟原民運出太多國手，得要重視一點。自己是善意表達心聲，而非責怪體育局、台北市政府，希望這個問題在下屆要注意，也舉例上屆宜蘭就做得很好。

對於上周公告不成賽名單，台北市長蔣萬安表示，體育局有向他回報，要等最後確定不能成賽才會公布，一切合乎相關競賽規定。體育局說明，各個賽事參賽名單都是依照規定陸續公告，未達3人不能成賽的名單都是符合規定在賽前公告，議員指教會虛心接受，之後會提供下一屆承辦縣市精進參考。

原民運今天正式登場，官網3月16日公告角力與跆拳道不成賽名單，北市府此舉遭疑對選手是一大打擊。圖／取自「112年全國原住民族運動會」官網
原民運今天正式登場，官網3月16日公告角力與跆拳道不成賽名單，北市府此舉遭疑對選手是一大打擊。圖／取自「112年全國原住民族運動會」官網

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