原民運今台北熱鬧開幕 各族祈福場面盛大神聖

台北市今年首度承辦2年1次的全國原住民族運動會，參賽隊職員數創歷年之最，今起4天熱鬧登場，下午開幕典禮揭開序幕，副總統賴清德、教育部長潘文忠、參賽運動員與紐西蘭隊等共襄盛舉，各族傳統領袖與耆老也在會場上祈福，最終聖火點燃，宣告原民運正式展開。

副總統賴清德致詞表示，原民運目的是加強聯繫原住民族彼此的感情交流，更重要是保留傳承原住民文化。他今天代表蔡英文總統歡迎每位運動選手，也期盼滿載而歸。

賴清德提到，原住民族選手不僅在奧運為國爭光，最近世界棒球經典賽也沒例外，每場賽事都很精彩，諸多選手在關鍵時刻打出全壘打，像是布農族林子偉、排灣族吉力吉撈．鞏冠，以及「國防部長」阿美族張育成。他也以張的「敬禮」手勢，向原住民致意。

蔣萬安致詞說，今年原民運秉持「一流場地、優質競賽、貼心服務、文化傳承」為主軸及目標，市府籌備時，特別設立原住民族文化諮詢顧問，也創全國之先成立聖火取火隊，到全國各地原住民族聖山、聖地、發源地、具有代表意義的地點引取母火，再匯聚北市，這是歷屆原民運所沒有的創舉，也代表北市對於原住民族文化的最高敬意。

原民運今年規劃8項原住民族擅長的競賽項目、9項原住民族傳統的競賽項目。蔣萬安說，為展現原住民族文字，特別在各競賽場地的各項競賽項目、加油標牌等處，以其文字呈現。大會口號則以凱達格蘭的巴賽語呈現，也就是「全力原夢」，代表原住民族文化及傳承意義。

蔣萬安指出，不只精采賽事，市府在花博園區規劃嘉年華會，今起至3月26日會有動力火車、范逸臣、舒米恩等歌手表演，現場還有特色原民市集、農特產品、美食產品、手作小物等。