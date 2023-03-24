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推性別平等做草仔粿 汐止區公所男員工動手做

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區保長里舉辦手作草仔粿的活動，男、女里民各一半，汐止區長吳秀慈也帶著公所男性主管及員工一起加入。 圖／觀天下有線電視提供
汐止區保長里舉辦手作草仔粿的活動，男、女里民各一半，汐止區長吳秀慈也帶著公所男性主管及員工一起加入。 圖／觀天下有線電視提供

男主外女主內的觀念已經落伍，為了推性別平等，汐止區保長里今(24)日舉辦手作草仔粿的活動，男、女里民各一半，汐止區長吳秀慈也帶著公所男性主管及員工一起加入，第一次動手做草仔粿，大家都好開心，也強調做家事不是女生的專利，男女平等一起動手做。

今(24)日保長市民活動中心好熱鬧，在老人共餐前，大家先學做草仔粿，材料有糯米粉、以及新鮮艾草、柚子葉等等，大家將從里內拔的艾草榨成汁後加入，開始揉麵糰，值得一提的是，這次結合性平宣導，汐止區長吳秀慈也帶著公所男性主管以及員工一起加入。

汐止區長吳秀慈表示，今天很開心來保長里參加草仔粿手作體驗，自己也是第一次做草仔粿，活動非常有趣，用特別的方式讓大家在不知不覺中了解性平的觀念，因為以前大家都覺得女主內男主外，做家事是女人的事情，但這次則是透過活動宣導性別平等。

保長里長賴宗福指出，因為清明連假快到了，所以，今天結合汐止區公所搭配健康促進活動，然後也進行了性平友善宣導，今天來做草仔粿的里民有一半是男生一半是女生，希望保長里的草仔粿產業是男女生都共同來打造，性別友善就從草仔粿打造社區產業做起。

強調性別友善，有一個長桌里民組成男團，大家都是第一次做草仔粿，發現做起來還真是不輕鬆，揉麵糰就要不少力氣。里民說，跟著揉麵糰，接著包餡，當天準備了紅豆及菜脯米，甜鹹都有，最後要揉出成品，上面加壓花或是放艾草裝飾，很有成就感，玩的很開心。

汐止 女生

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