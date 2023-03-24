快訊

生前最悲傷事實遭揭 他曝「這事」讓羅賓威廉斯真正感到快樂

淡水鄧公里環境五星級獲肯定 各區里長來觀摩

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
淡水區鄧公里連續5年獲得環境五星級殊榮，新店區、永和區及淡水區超過一百多位里長來觀摩。 圖／紅樹林有線電視提供
淡水區鄧公里連續5年獲得環境五星級殊榮，新店區、永和區及淡水區超過一百多位里長來觀摩。 圖／紅樹林有線電視提供

淡水區鄧公里連續5年獲得環境五星級殊榮，因此新店區、永和區及淡水區超過一百多位里長，到淡水鄧公里進行觀摩導覽，由里長邱美津分享里內環境改善的過程、方法及創新作為，並進行里內環境巡禮，期待各里透過實地交流，激發出更多想法、營造出專屬各里特色的環境。

環保局去年考核推薦名單及連續5年獲得五星級里，其中淡水區鄧公里，里長邱美津及環保志義工團隊多年來，秉持空間充分利用信念，已將8處原本是髒亂點的區域改造成小花園，更將里內許多閒置或凌亂的角落改頭換面，像是在閒置邊坡種植原生種植物，或將廢棄物棄置點改造為農園、果園兼具的開心農場，鄧公里也落實循環再利用精神，里內各式環境布置裝飾都是以廢棄物再製而成。

活動現場淡水警分局長，也到場參與並且分享防詐騙案例，鄧公里以卡通人物「小小兵」為主題，將廢棄廚餘桶、輪胎等材料變身為環保裝置藝術，與環境高度融合且非常具有環境教育意義，如今不僅成為里內熱門打卡景點，也成功營造出富貴里的獨有環保特點。

里長邱美津表示，環境認證制度是各里自我成長，透過觀摩交流，能讓各里教學相長，互相分享環保經驗，讓里環境越變越好，並延伸到全市整體環境，達到「乾淨還要更乾淨」的目標。

淡水 廢棄物 自我成長

延伸閱讀

淡水首案社宅動土 住都中心今年還有4千戶在新北

淡水首案社宅動土 林右昌：新北是推社宅重要基地

影／瞎扯！哈密瓜口味咖啡包不是毒 警一個動作他認了

水溝蓋破損害路人跌倒 淡水里長盼汰換顧安全

相關新聞

民代帶幼兒進議場 她提當年綠委提案被藍稱「奇怪」

國民黨台南市議員李中岑昨天帶女兒進議會，遭綠議員嗆「議事規則有說可以帶小孩進場嗎？」 綠今亡羊補牢提案議場可攜兒女，時代...

大巨蛋預計月底前鋪人工草皮 蔣萬安曝：首場賽事規劃中

台北大巨蛋日前已完成煙控性能試驗與放水槍功能測試，預計3月底前啟動鋪設約1萬3千平方公尺的人工草皮。台北市長蔣萬安今受訪...

原民運不成賽名單一周前才公告遭疑 北市：1月已公告參賽名單

112年全國原住民族運動會今年在台北舉行，今天下午正式開幕，為期4天至3月27日開賽，卻傳出北市府遲至開賽前一周，才公告...

新北多元文化節接地祭 10國料理周日登場

2023新北市多元文化節接地祭，將於周日在中和四號公園打造美味市集，舉辦美味森市，超過10個國家、20多個人氣異國餐飲、...

原民全運會新北825人參賽 侯友宜提高獎金盼更好成績

2023年全國原住民族運動會於今日至27日在北市舉行，本屆增加女子棒球、五人制足球及競舟賽事共17項項目，新北共825位...

新莊塔寮坑溪水流慢飄臭味 議員籲市府提計畫改善

新北市新莊區塔寮坑溪與潭底溝因水流速度慢，時常發出惡臭，周邊居民苦不堪言。新北市議員翁震州表示，市府相關局處應提出改善計...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦