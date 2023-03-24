淡水鄧公里環境五星級獲肯定 各區里長來觀摩

淡水區鄧公里連續5年獲得環境五星級殊榮，因此新店區、永和區及淡水區超過一百多位里長，到淡水鄧公里進行觀摩導覽，由里長邱美津分享里內環境改善的過程、方法及創新作為，並進行里內環境巡禮，期待各里透過實地交流，激發出更多想法、營造出專屬各里特色的環境。

環保局去年考核推薦名單及連續5年獲得五星級里，其中淡水區鄧公里，里長邱美津及環保志義工團隊多年來，秉持空間充分利用信念，已將8處原本是髒亂點的區域改造成小花園，更將里內許多閒置或凌亂的角落改頭換面，像是在閒置邊坡種植原生種植物，或將廢棄物棄置點改造為農園、果園兼具的開心農場，鄧公里也落實循環再利用精神，里內各式環境布置裝飾都是以廢棄物再製而成。

活動現場淡水警分局長，也到場參與並且分享防詐騙案例，鄧公里以卡通人物「小小兵」為主題，將廢棄廚餘桶、輪胎等材料變身為環保裝置藝術，與環境高度融合且非常具有環境教育意義，如今不僅成為里內熱門打卡景點，也成功營造出富貴里的獨有環保特點。

里長邱美津表示，環境認證制度是各里自我成長，透過觀摩交流，能讓各里教學相長，互相分享環保經驗，讓里環境越變越好，並延伸到全市整體環境，達到「乾淨還要更乾淨」的目標。