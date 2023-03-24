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淡水首案千戶社宅動土 「淡海安居」116年完工

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
「淡海安居」社會住宅動土，為地上14層、地下2層之4棟建築物，共計規劃1,140戶社會住宅，預定116年完工。 圖／紅樹林有線電視提供
「淡海安居」社會住宅動土，為地上14層、地下2層之4棟建築物，共計規劃1,140戶社會住宅，預定116年完工。 圖／紅樹林有線電視提供

中央內政部與國家住宅及都市更新中心今(24)日於新北市淡水區舉辦「淡海安居」社會住宅動土祈福儀式，由內政部林右昌部長執鏟開工，「淡海安居」規模為地上14層、地下2層之4棟建築物，共計規劃1,140戶社會住宅，預定116年完工。

「淡海安居」是新北市淡水區首案社宅，座落淡水新市鎮，距離輕軌步行時間僅需5分鐘，連接八里與淡水之淡江大橋也將迎來通車，往來交通相當便利，鄰近更有淡海國小、大學以及公23公園，生活機能良好。

規模為地上14層、地下2層之4棟建築物，共計規劃1,140戶社會住宅，分別有提供青年族群的套房型676戶、供小家庭的二房型360戶及供三代同堂的三房型共104戶，考量鄰里所需之社福設施，淡海安居也規劃日照中心與幼兒園，全案預計於116年中旬完工。

內政部部長林右昌表示，新北市淡水區近幾年來都是熱門人口移入區，淡海安居所在的崁頂里人口成長率更來到15%，鄰近學區之淡海國小為新設校舍，也將在今年完工。為因應淡海新市鎮高度居住需求，「淡海安居」更是國家住都中心於新北規劃最多戶數的一案。

淡水 社會住宅

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