汐止基隆河步道直角危險 截彎取直要讓動線更好

汐止基隆河步道每天散步騎自行車的人很多，尤其五堵風華隧道開闢串聯到基隆後，騎五堵段自行車道的人越來越多，只是在過了長安橋有幾處的彎角甚至90度直角，有視線死角不方便也危險，所以，新北市議員廖先翔在去年會勘後，現在改善工程已經在進行中，截彎取直讓動線更好。

長安里長楊清風說，基隆河沿線風景美，但是在新長安橋下方因為地形的關係，產生了不規則的彎道，幾年來常發生人車爭道的狀況，議員廖先翔也非常關心自行車道的流暢性及安全性，經過上一次會勘後，現在已經爭取到一千萬改善，透過這次整體的規劃，將堤防內縮後，空間空出來後，整個空間就會變好安全性也有保障，對於往基隆方向的五堵風華隧道整個延展性也更順暢。

新北市議員廖先翔表示，去年的時候楊里長跟在地里民還有很多自行車友都有反應，自從新北市基隆河自行車道往基隆方向建設，包括五堵隧道開通後，這一段自行車道的使用率變的很高，就有民眾在行經新長安橋下都會反應動線不友善，包括有新長安橋以及人行橋的墩柱，就造成動線彎來彎去，甚至有些直角，騎自行車視線不清楚很危險，所以，去年有辦理會勘，建議做調整。

廖先翔指出，在新長安橋步道外側自行車道做延伸調整，同時堤防也內縮，讓出更多空間讓自行車族使用，工程從今年三月中開工，工期一直到年底，總經費大約一千萬元，相信完成後，對跑步或騎自行車民眾，在使用上都更安全舒適。