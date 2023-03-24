快訊

生前最悲傷事實遭揭 他曝「這事」讓羅賓威廉斯真正感到快樂

汐止基隆河步道直角危險 截彎取直要讓動線更好

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止基隆河步道長安橋有幾處的彎角甚至90度直角，新北市議員廖先翔在去年會勘後，現在改善工程已經在進行中，截彎取直讓動線更好。 圖／觀天下有線電視提供
汐止基隆河步道長安橋有幾處的彎角甚至90度直角，新北市議員廖先翔在去年會勘後，現在改善工程已經在進行中，截彎取直讓動線更好。 圖／觀天下有線電視提供

汐止基隆河步道每天散步騎自行車的人很多，尤其五堵風華隧道開闢串聯到基隆後，騎五堵段自行車道的人越來越多，只是在過了長安橋有幾處的彎角甚至90度直角，有視線死角不方便也危險，所以，新北市議員廖先翔在去年會勘後，現在改善工程已經在進行中，截彎取直讓動線更好。

長安里長楊清風說，基隆河沿線風景美，但是在新長安橋下方因為地形的關係，產生了不規則的彎道，幾年來常發生人車爭道的狀況，議員廖先翔也非常關心自行車道的流暢性及安全性，經過上一次會勘後，現在已經爭取到一千萬改善，透過這次整體的規劃，將堤防內縮後，空間空出來後，整個空間就會變好安全性也有保障，對於往基隆方向的五堵風華隧道整個延展性也更順暢。

新北市議員廖先翔表示，去年的時候楊里長跟在地里民還有很多自行車友都有反應，自從新北市基隆河自行車道往基隆方向建設，包括五堵隧道開通後，這一段自行車道的使用率變的很高，就有民眾在行經新長安橋下都會反應動線不友善，包括有新長安橋以及人行橋的墩柱，就造成動線彎來彎去，甚至有些直角，騎自行車視線不清楚很危險，所以，去年有辦理會勘，建議做調整。

廖先翔指出，在新長安橋步道外側自行車道做延伸調整，同時堤防也內縮，讓出更多空間讓自行車族使用，工程從今年三月中開工，工期一直到年底，總經費大約一千萬元，相信完成後，對跑步或騎自行車民眾，在使用上都更安全舒適。

自行車 基隆

延伸閱讀

汐止仁愛路涵洞人車爭道很危險 將裝導桿分流

木頭步道腐蝕 汐止內溝溪要改水泥鋪面保安全

轉彎視線死角 汐止大同、樟樹一路口過馬路危險

民進黨批黃德清下台是保護侯友宜 藍營認為太政治化

相關新聞

大巨蛋預計月底前鋪人工草皮 蔣萬安曝：首場賽事規劃中

台北大巨蛋日前已完成煙控性能試驗與放水槍功能測試，預計3月底前啟動鋪設約1萬3千平方公尺的人工草皮。台北市長蔣萬安今受訪...

原民運不成賽名單一周前才公告遭疑 北市：1月已公告參賽名單

112年全國原住民族運動會今年在台北舉行，今天下午正式開幕，為期4天至3月27日開賽，卻傳出北市府遲至開賽前一周，才公告...

新北多元文化節接地祭 10國料理周日登場

2023新北市多元文化節接地祭，將於周日在中和四號公園打造美味市集，舉辦美味森市，超過10個國家、20多個人氣異國餐飲、...

原民全運會新北825人參賽 侯友宜提高獎金盼更好成績

2023年全國原住民族運動會於今日至27日在北市舉行，本屆增加女子棒球、五人制足球及競舟賽事共17項項目，新北共825位...

新莊塔寮坑溪水流慢飄臭味 議員籲市府提計畫改善

新北市新莊區塔寮坑溪與潭底溝因水流速度慢，時常發出惡臭，周邊居民苦不堪言。新北市議員翁震州表示，市府相關局處應提出改善計...

大巨蛋拚年底打棒球 3月底前啟動鋪設近4000坪人工草皮

北市大巨蛋的防火避難及排煙審查獲內政部正式認可函，日前進行煙控性能現場試驗，台北市副市長李四川今上午在臉書指出，3月底將...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦