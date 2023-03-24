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萬里下雨天數太多 盼打造風雨球場運動不受影響

觀天下／ 記者廖品涵／萬里報導
萬里區Ａ球場沒有天幕，限制了民眾的戶外運動，新北市議員廖先翔會勘爭取加蓋天幕成風雨球場。 圖／紅樹林有線電視提供
萬里區Ａ球場沒有天幕，限制了民眾的戶外運動，新北市議員廖先翔會勘爭取加蓋天幕成風雨球場。 圖／紅樹林有線電視提供

萬里的氣候多雨，Ａ球場是屬於戶外球場沒有天幕，限制了民眾的戶外運動，為提升球場的使用率，也鼓勵民眾培養運動風氣，新北市議員廖先翔會勘，要爭取國產署將土地移撥給公所管理，並向體育署爭取相關補助經費來建設，期待能夠打造不受天氣影響的風雨球場。

市議員廖先翔說，剛好就是下著雨的天氣來到這裡會勘，民眾也因為受到天氣的影響，不會選擇來到Ａ球場運動打球，因此也想看是不是能夠讓戶外球場變成風雨球場，讓喜愛打球的青少年，還有喜愛運動的民眾，就算是颳風下雨的天氣也可以來到這裡打球、運動。

萬里區Ａ球場座落位置相當不錯，就在眾多住宅旁，民眾想要外出運動、打球不需要跑太遠，就是萬里氣候多雨，只要下雨就沒有人想到這裡運動，在會勘後，釐清這處球場為國有財產署的土地，因此要先爭取國有財產署將土地撥用給區公所，再由市府體育處規劃設計成為風雨籃球場。

市議員廖先翔指出，萬里少有室內的運動空間，而這處在密集住宅區旁的球場，民眾卻因受限氣候不能常常使用有些可惜，因此會勘後將會積極爭取國產署將土地移撥給公所管理，而後再由體育處向體育署爭取相關補助經費來建設，期待能夠打造不受天氣影響的風雨球場，讓愛運動、打球的民眾，使用球場不再受到下雨限制。

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