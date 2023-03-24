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議員抨安全網破長輩孤獨死 新北強化風險控管

中央社／ 新北24日電

新北市再發生板橋區長者在家死亡2天才被發現的悲劇，綠營市議員黃淑君、李宇翔抨擊社會安全網出現破洞、專業人力不足。社會局說，將對獨居長者加強風險管控，串聯專業服務。

民主進步黨籍新北市議員黃淑君、李宇翔今天以新聞稿表示，接獲通報，板橋區3月再度發生長者在家中臥床「孤獨死」，多日才被發現的人倫悲劇，凸顯市政社會安全網出現破洞、各項工作疊床架屋、專業人力嚴重不足3大問題。

黃淑君表示，社會局要求各區里長每個月至少一次關懷身心障礙家庭，但另還有更多獨居老人、毒癮者、中輟生家庭等不同的脆弱家庭需關心，只靠里長定期追蹤溝通，明顯人力不足，令人擔心有個案會被遺漏。

黃淑君說，不同的關心類型需各單位攜手，但市府漠視悲劇不斷重演；依據衛福部社會安全網統計，全國核定強化社會安全網專業人力共2984人，全國進用率為89.71%；新北市進用率卻僅有77.66%，遠低於全國平均，專業人力嚴重不足。

黃淑君與李宇翔表示，去年底起，新北不斷爆發孤獨死、家庭人倫悲劇；新北身心障礙家庭社會安全網推動通報及關懷，並於各區辦理工作會議，但疊床架屋無助於第一線執行。

社會局老人福利科以文字回應中央社記者，板橋獨居的68歲男性長輩，3月3日在社區關懷據點領餐時，曾表示身體不適，志工及照服員提醒當天前往亞東醫院就診；翌日（4日）志工電話關懷時，長輩還接電話並表示感謝。

社會局說，3月5日為星期天，6日志工送餐時，因聯繫不上長輩而通報，經警方協助破門後，發現長輩疑因突發性心肌梗塞早已死亡。

社會局說，長輩雖獨居但身體健康、行動自如，平時還協助資源回收，他的姊姊也住板橋有往來，社區關懷據點志工及里長長期關懷訪視、送餐服務與電話問安；這次，就是第一線志工及鄰里系統發現後通報。

社會局說，新北市高齡人口逾68萬，有17萬餘名身心障礙者，市府串聯鄰里、公寓大廈、社區藥局等資源建立預警系統，29區區長每月召開會報，強化鄰里長通報機制，盼及早發現潛在風險家庭。

社會局說，衛生福利部補助新北市111年強化社會安全網計畫人力共686名，截至去年12月31日止，已進用590名，進用率已達86.01%，並非所指進用率77.66%。

針對多次發生長輩家中死亡未被即時發現案例，社會局說，將結合民力提升社區鄰里通報、互助功能。針對獨居長者將加強風險管控，並串聯後續專業服務。

獨居老人 李宇翔

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