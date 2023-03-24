新北議員質疑社安網人力不足 社會局批打擊士氣

據衛福部社會安全網統計，全國目前核定強化社會安全網專業人力共有2984人，全國進用率為89.71%。但新北市議員黃淑君、李宇翔則指出，新北市核定人數僅385人、進用率77.66%，不僅六都之末更遠低於全國平均，專業人力嚴重不足，新北市社會局回應，截至去年底新北市已進用590名，進用率已達86.01%，符合中央標準，認為議員不實指控打擊基層服務士氣。

新北市議員黃淑君今年3月接獲通報板橋再發生長者在家中「孤獨死」，新北市議員李宇翔直指，案例頻傳凸顯市政執行出現問題。黃淑君及李宇翔呼籲，新北社會安全網出現破洞、各項工作疊床架屋、專業人力嚴重不足，三大問題一直沒有獲得解決。

黃淑君、李宇翔指出，衛福部社會安全網統計，全國目前核定強化社會安全網專業人力共有2984人，全國進用率為89.71%。新北市核定人數為385人，進用率卻僅有77.66%，不僅是六都之末，更遠低於全國平均，專業人力嚴重不足。

李宇翔表示，新北市境內不斷爆發孤獨死、家庭人倫悲劇，新北市府應積極回防新北市、照顧新北市民。黃淑君指出，新北市府為落實社會安全網，推動各區身心障礙家庭社會安全網通報及關懷服務機制，並於各區辦理工作會議，但是市政說明會中疊床架屋，無助於第一線落實執行。

新北市社會局則表示，板橋區獨居68歲長輩在社區關懷據點志工及當地里長長期關懷訪視下，發現因突發心肌梗塞死亡，主動通報並協助處理後續事宜。長輩曾向志工表示身體不適，隔日志工致電關懷，長輩有接電話並表示感謝。6日送餐時因聯繫不上，警方協助破門後，發現因突發性心肌梗塞死亡，絕非為「孤獨死」。