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新北議員質疑社安網人力不足 社會局批打擊士氣

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
市議員李宇翔表示，新北市境內不斷爆發孤獨死、家庭人倫悲劇，新北市府應積極回防新北市、照顧新北市民。圖／黃淑君提供
市議員李宇翔表示，新北市境內不斷爆發孤獨死、家庭人倫悲劇，新北市府應積極回防新北市、照顧新北市民。圖／黃淑君提供

據衛福部社會安全網統計，全國目前核定強化社會安全網專業人力共有2984人，全國進用率為89.71%。但新北市議員黃淑君、李宇翔則指出，新北市核定人數僅385人、進用率77.66%，不僅六都之末更遠低於全國平均，專業人力嚴重不足，新北市社會局回應，截至去年底新北市已進用590名，進用率已達86.01%，符合中央標準，認為議員不實指控打擊基層服務士氣。

新北市議員黃淑君今年3月接獲通報板橋再發生長者在家中「孤獨死」，新北市議員李宇翔直指，案例頻傳凸顯市政執行出現問題。黃淑君及李宇翔呼籲，新北社會安全網出現破洞、各項工作疊床架屋、專業人力嚴重不足，三大問題一直沒有獲得解決。

黃淑君、李宇翔指出，衛福部社會安全網統計，全國目前核定強化社會安全網專業人力共有2984人，全國進用率為89.71%。新北市核定人數為385人，進用率卻僅有77.66%，不僅是六都之末，更遠低於全國平均，專業人力嚴重不足。

李宇翔表示，新北市境內不斷爆發孤獨死、家庭人倫悲劇，新北市府應積極回防新北市、照顧新北市民。黃淑君指出，新北市府為落實社會安全網，推動各區身心障礙家庭社會安全網通報及關懷服務機制，並於各區辦理工作會議，但是市政說明會中疊床架屋，無助於第一線落實執行。

新北市社會局則表示，板橋區獨居68歲長輩在社區關懷據點志工及當地里長長期關懷訪視下，發現因突發心肌梗塞死亡，主動通報並協助處理後續事宜。長輩曾向志工表示身體不適，隔日志工致電關懷，長輩有接電話並表示感謝。6日送餐時因聯繫不上，警方協助破門後，發現因突發性心肌梗塞死亡，絕非為「孤獨死」。

社會局表示，新北市高齡人口超過68萬，且有17多萬名的身心障礙者，為關懷守護社區弱勢群族，新北市政府串聯鄰里、公寓大廈、社區藥局等六大資源，衛生福利部補助新北市去年強化社會安全網計畫人力總計為686名，截至去年底已進用590名，進用率已達86.01%，符合中央進用標準，並非為議員指稱僅有77.66%，認為議員不實指控打擊基層服務士氣。

市議員黃淑君指出新北市府推動各區身心障礙家庭社會安全網通報及關懷服務機制，但市政說明會中疊床架屋，無助於第一線落實執行。圖／黃淑君提供
市議員黃淑君指出新北市府推動各區身心障礙家庭社會安全網通報及關懷服務機制，但市政說明會中疊床架屋，無助於第一線落實執行。圖／黃淑君提供

議員 李宇翔

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