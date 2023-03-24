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新北全原運代表隊授旗 柔道孫佩妤金牌7連霸

中央社／ 新北24日電

112年全國原住民族運動會24日起在台北市舉行，新北代表隊今天授旗出發征戰，825名選手及隊職員投入；已開打的柔道公開女子組孫佩妤，昨天衛冕第7量級金牌，達成7連霸。

新北市全國原住民族運動會代表隊今天在市府市民廣場，由市長侯友宜授旗給總教練林慶勝後出發，本屆賽事增加女子棒球、5人制足球及競舟，共17項競技，新北都參賽角逐，共825名選手及隊職員。

莊敬高職舞蹈社團學生在授旗典禮中，以結合原民傳統文化及青春活力的「泰雅風情」舞碼，祝福選手旗開得勝。

原住民族行政局表示，代表隊服裝由知名設計師潘怡良設計，以選手族群最多的阿美族情人袋發想，彰顯原住民族文化特色並融合傳統及時尚。

原民局說，本次賽會新北市陸續傳出捷報，柔道公開女子組選手孫佩妤，於23日衛冕全原運柔道第7量級金牌，達成7連霸霸業。

另外，角力項目，選手王家威奪得公開男子組希羅式第5級金牌，選手黃瑞棋與陳子豪，分別奪得公開男子組希羅式第2級與青少年男子組希羅式第3級金牌。

侯友宜說，上屆新北市獲得團體成績第3名，這次特別提高個人獎金與團體獎金，除激勵選手也以原民在體育、藝術文化以及職場亮眼表現為榮。

原民局長林瑋茜Siku Yaway表示，全國原住民族運動會有別於其他賽事，有許多具原民特色的競賽種類，如傳統樂舞、鋸木等，賽事24日持續至27日，後續賽事也有許多奪牌實力堅強的選手，邀新北市民前往觀賽。

原住民 金牌

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