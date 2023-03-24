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大巨蛋預計月底前鋪人工草皮 蔣萬安曝：首場賽事規劃中

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
台北市長蔣萬安今出席全國原住民族運動會開幕典禮前受訪。記者林佳彣／攝影
台北市長蔣萬安今出席全國原住民族運動會開幕典禮前受訪。記者林佳彣／攝影

台北大巨蛋日前已完成煙控性能試驗與放水槍功能測試，預計3月底前啟動鋪設約1萬3千平方公尺的人工草皮。台北市長蔣萬安今受訪表示，希望4月底、5月初能夠完工，開始申請使照，預計7月份拿到，就可以進行相關測試，目標年底正式完工啟用，讓市民朋友享受棒球賽事。

蔣萬安今出席全國原住民族運動會開幕典禮前受訪說，現在進行相關煙控測試，副市長李四川今天也透過臉書公布，接下來希望最快月底能夠鋪設人工草皮，4月底、5月初能夠完工，開始申請使用執照，預計7月份拿到使照之後，就可以進行相關測試。

蔣萬安指出，一開始會先進行小規模，也許1萬人、1萬2千人，慢慢壓力測試，目標是在年底能夠正式完工啟用，屆時希望達成目標讓市民朋友享受到棒球賽事。

至於第一場賽事，蔣萬安回應，目前都在規劃當中，最重要的是，當時興建大巨蛋的目的，就是希望能夠舉辦棒球賽事，才催生出大巨蛋，所以市府一定會以朝向舉辦棒球賽事，也已經請體育局相關單位規劃。

蔣萬安 大巨蛋

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