板橋兩席皆綠委 藍議員葉元之今決定挑戰

國民黨目前正進行立委初選登記，今新店議員劉哲彰決定挑戰現任立委羅明才，板橋區藍營朱家軍新北議員葉元之也於今天宣布參選，並表示板橋已經8年沒有藍營立委，有信心為國民黨奪回板橋立委席次。

國民黨立委初選登記，第一階段以有現任立委的永和、新店、淡水進行登記 ，今新店議員劉哲彰決定挑戰現任立委羅明才。第二階段將於四月後進行沒有現任立委選區、但可能有競爭者的選區如板橋進行登記。第三階段則是沒有人願意登記立委初選的選區。

板橋區目前立委兩席，為東區綠營羅致政及西區綠營張宏陸。今藍營議員葉元之表態將參選板橋立委，他說，板橋已經8年沒有藍營立委，算是藍營相對艱困選區，他表示自己是教育學博士且有豐富行政經驗，擔任民意代表也親力親為，有信心讓國民黨奪回板橋立委席次。

同選區議員劉美芳則表示，自己尚未決定是否要選，將徵詢劉氏宗親及地方整合意見，並觀察最後藍營的母雞是誰，再做出最佳決定。