淡水首案社宅動土 住都中心今年還有4千戶在新北

國家住宅及都市更新中心今在新北淡水區舉辦「淡海安居」社宅動土祈福儀式，共規畫1140戶，預計2027年中旬完工。內政部長林右昌表示，新北市的社宅數量占住都中心量能的三分之一，「新北市是我們推動社宅重視的城市基地，謝謝侯友宜市長、黃局長（新北城鄉局長黃國峰）的幫忙。」

「淡海安居」是淡水區首案社宅，位於新北市淡水區崁頂二路與新市三路二段交叉口，座落淡水新市鎮，距離輕軌步行時間僅需5分鐘；本案規模為地上14層、地下2層的4棟建築物，共計規畫1140戶，其中包括套房型676戶、二房型360戶及三房型104戶，另外也規畫日照中心與幼兒園，全案預計2027年中旬完工。

林右昌表示，目前住都中心在新北規畫的社宅決標23處，共1萬555戶，新北市社宅數量占住都中心量能的三分之一，新北更是他們推動社宅重視的城市基地，「謝謝侯友宜市長、黃局長（新北城鄉局長黃國峰）的幫忙。」；至於外界對於社宅推動6年來品質低，且拉低社區環境品質，林右昌強調，經過這些年的實踐，現在大家都很歡迎社宅，甚至搶著要社宅，有很大的轉變。

不過，根據內政部去年最新低度使用住宅統計，淡水區空屋率約16.03％，供給過剩還興建社宅一度遭質疑。林右昌表示，這是兩件事情，商業房過剩是市場問題、由市場決定，這是供需問題；社宅是針對部分符合資格的民眾需求，因此社宅的政策須長遠持續地推動下去。