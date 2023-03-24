淡水首案社宅動土 林右昌：新北是推社宅重要基地

新北淡水首案社宅「淡海安居」今天動土，估2027年完工。內政部長林右昌說，國家住都中心目前在新北推動社宅就占總執行量能3分之1，新北是中央推動社宅政策重要基地。

國家住宅及都市更新中心今天在新北市淡水區舉辦「淡海安居」社會住宅動土祈福儀式，包括林右昌、身兼內政部次長的國家住都中心代理董事長花敬群、國民黨籍立委洪孟楷與民進黨新北市議會黨團總召集人鄭宇恩都出席執鏟，祈求工程順利進行。

林右昌致詞時說，目前全國已經在興辦中的社會住宅有7萬多戶，其中超過3萬戶是由國家住都中心直接興建，中央在新北市也規劃34處，目前已決標23處、共1萬555戶，也就是新北市社宅占住都中心目前執行量能3分之1，新北市是中央推動社宅政策非常重要且重視的基地，感謝新北市長侯友宜與相關夥伴協助。

林右昌說，新北市的社宅類型也相當多元。在泰山的「貴和安居」與國防部合作，不僅興建社宅560戶，更為國軍建造職務宿舍；另中和「保二總隊公辦都更案」除規劃興建警察合署辦公廳舍，也透過都更分回社宅399戶，及在鄰地興建「保二安居」警消社宅也改善警察執勤環境，並照顧居住需求。

國家住都中心表示，「淡海安居」是新北市淡水區首案社宅，在淡水新市鎮，距離輕軌步行時間僅需5分鐘，連接八里與淡水的淡江大橋也將迎來通車，交通便利；鄰近有大學以及公園，生活機能良好。

國家住都中心說，「淡海安居」規模為地上14層、地下2層的4棟建築物，共計規劃1140戶，分別提供青年族群的套房型676戶、供小家庭的二房型360戶及供三代同堂的三房型共104戶，目前也規劃日照中心與幼兒園，全案預計在2027年中旬完工。