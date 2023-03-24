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原民運不成賽名單一周前才公告遭疑 北市：1月已公告參賽名單

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
全國原住民族運動會今年在台北舉行。圖／體育局提供
全國原住民族運動會今年在台北舉行。圖／體育局提供

112年全國原住民運動會今年在台北舉行，今天下午正式開幕，為期4天至3月27日開賽，卻傳出北市府遲至開賽前一周，才公告角力與跆拳道因報名人數不足而不成賽，議員許家蓓批過於倉促，對選手是一大打擊，質疑這就是市長蔣萬安對待原住民族的態度？體育局回應，1月賽程抽籤會議已公告參賽名單。

北市府首度承辦原民運，今年21縣市報名總人數超過8300人，參賽規模為歷年之最，各路原住民好手齊聚競技17項賽事，包含田徑、跆拳道、角力、棒球、五人制足球等8項原住民族擅長的運動種類，另有9項傳統運動如射箭、樂舞、路跑、負重、鋸木，以及水域活動競舟等。

依據競賽規程第10條，競賽種類及項目報名未達3隊或3人時，不舉行比賽。原民運去年10月開放參賽單位報名、11月29日至12月13日資格審查、12月28日召開資格審查會議，今年1月18日賽程抽籤。

原民運今天開幕，北市議員許家蓓卻發現，體育局遲至開賽前一周，才公告角力與跆拳道因報名人數不足而不成賽，批此舉過於倉促，對選手更是一大打擊。

她表示，宜蘭縣府承辦上屆原民運，提早2個多月公告不成賽名單，反觀北市府，早在去年底、今年初，體育局就已知道哪些競賽項目報名人數不夠，理應有辦法提早通知不成賽，為何卻拖到開賽前1個禮拜才通知？

許家蓓說，原民運2年舉辦1次，選手都非常期待且重視這次比賽，花費很多時間及心力準備，卻於賽前一周才被通知賽程取消，質疑這就是蔣萬安市長對待原住民族的態度嗎？

許家蓓也提到，體育局行銷宣傳預算712萬元，仍須再加強，例如官網上的Facebook連結失效、公告競賽日程表未詳細寫明比賽時間點、建置「112原民運」App的下載人數不多且無法較方便查詢賽程、臉書按讚數與宣傳影片觀看數寥寥可數。

北市體育局回應，今年原民運競賽規程及公告皆依規定辦理。依「全國原住民族運動會舉辦準則」第13條，籌備會應於比賽一年前公告前項競賽規程，並於比賽半年前公告技術手冊。選手資格審查程序去年12月28日前完成，已於今年1月賽程抽籤會議公告個人賽參賽名單。

體育局表示，為宣傳112年原民運，協調整合市府資源加強賽前行銷與優惠，市府相關管道也加強宣傳影片或圖卡等資訊露出。對於賽事規劃及宣傳可精進之處，體育局虛心受教，並提供下一屆主辦縣市參考。

全國原住民族運動會今年在台北舉行。圖／體育局提供
全國原住民族運動會今年在台北舉行。圖／體育局提供
原民運今天正式登場，官網3月16日公告角力與跆拳道不成賽名單，北市府此舉遭疑對選手是一大打擊。圖／取自「112年全國原住民族運動會」官網
原民運今天正式登場，官網3月16日公告角力與跆拳道不成賽名單，北市府此舉遭疑對選手是一大打擊。圖／取自「112年全國原住民族運動會」官網

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