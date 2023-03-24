新北多元文化節接地祭 10國料理周日登場

2023新北市多元文化節接地祭，將於周日在中和四號公園打造美味市集，舉辦美味森市，超過10個國家、20多個人氣異國餐飲、樂舞表演及體驗等，用異國飲食文化探索多背後隱藏生命記憶及情感。文化局長龔雅雯表示，用吃食探討各國文化基因，觸及不僅是飲食日常，更涉及歷史、旅行、文化、生活等各層面。

新北市文化局長龔雅雯表示，今年多元文化節，從調和鼎鼐、海納百川的飲食主題出發，用吃食來探討各國的文化基因。從各式酸甜苦辣的調味料、香料植物、烹調食器中，來了解各地的自然環境、水文氣候及飲食典故，觸及的不僅是飲食日常，更涉及歷史、旅行、文化、生活等各個層面。

文化局表示，美味森市以異國美食方式精選美味，包括緬甸魚湯麵、印度香米飯、印尼點心、泰國小點、客家小食、馬來西亞蔬食等，並集結工藝、設計、體驗品牌，將超過10國的飲食文化，濃縮在一個美味市集裡。

活動當日表演包括傳統慶典緬甸潑水舞、印度塔布拉鼓等，樂團以印度西塔琴、二胡、大提琴共演，另有文化講談活動有植物學家暨《舌尖上的東協》作家胖胖樹王瑞閔、中華民國緬甸歸僑協會李沛理事長，分享南洋植物與料理以及台緬交流的故事。