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原民全運會新北825人參賽 侯友宜提高獎金盼更好成績

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
2023年全國原住民族運動會於今日至27日在北市舉行，新北共825位選手及隊職員與各縣市切磋。記者李定宇／攝影
2023年全國原住民族運動會於今日至27日在北市舉行，新北共825位選手及隊職員與各縣市切磋。記者李定宇／攝影

2023年全國原住民族運動會於今日至27日在北市舉行，本屆增加女子棒球、五人制足球及競舟賽事共17項項目，新北共825位選手及隊職員與各縣市切磋。新北市長侯友宜表示這次特別提高獎金，相信新北市原住民凝聚力可以超越上屆，有更好成績出現。

新北市長侯友宜表示，兩年一次的原住民全國運動會，新北市派出825位的選手參加17項的角逐，在上屆拿到第三名，這一次特別提高獎金，第一名到8萬；團體每個人從6千提升到2萬，除了激勵選手外，都以原住民這次競賽過程當中引以為榮，新北市原住民不但在體育、藝術文化還有在職場表現亮眼，這次原住民運動會相信新北市原住民凝聚力，可以超越上屆，有更好成績出現。

侯友宜於今日親自授旗為選手加油，祝福代表隊於各項賽事皆能奪得佳績，超越顛峰。授旗儀式由莊敬高職學生帶來的「泰雅風情」表演打頭陣，以結合原民傳統文化及青春活力的表演，為代表隊助陣喝采。

侯友宜市長將市旗授予林慶勝總教練預祝旗開得勝，並表示本屆個人及團體賽事獎金都再加碼，鼓勵所有選手於比賽全力以赴，將訓練時的汗水轉換成比賽時的能量，並發揮運動家精神，以勝利為目標，不到最後一刻絕不放棄，爭取最高榮譽凱旋而歸。

原民局長林瑋茜表示，全國原住民族運動會為原住民族兩年一次的運動盛事，有別於其他賽事，全原運有許多具原民特色的競賽種類，如傳統樂舞、鋸木等，期盼新北市原住民運動好手們在本屆賽事為新北爭光。

侯友宜於今日親自授旗為選手加油，祝福代表隊於各項賽事皆能奪得佳績，超越顛峰。記者李定宇／攝影
侯友宜於今日親自授旗為選手加油，祝福代表隊於各項賽事皆能奪得佳績，超越顛峰。記者李定宇／攝影

原住民 體育 傳統文化

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