原民全運會新北825人參賽 侯友宜提高獎金盼更好成績

2023年全國原住民族運動會於今日至27日在北市舉行，本屆增加女子棒球、五人制足球及競舟賽事共17項項目，新北共825位選手及隊職員與各縣市切磋。新北市長侯友宜表示這次特別提高獎金，相信新北市原住民凝聚力可以超越上屆，有更好成績出現。

新北市長侯友宜表示，兩年一次的原住民全國運動會，新北市派出825位的選手參加17項的角逐，在上屆拿到第三名，這一次特別提高獎金，第一名到8萬；團體每個人從6千提升到2萬，除了激勵選手外，都以原住民這次競賽過程當中引以為榮，新北市原住民不但在體育、藝術文化還有在職場表現亮眼，這次原住民運動會相信新北市原住民凝聚力，可以超越上屆，有更好成績出現。

侯友宜於今日親自授旗為選手加油，祝福代表隊於各項賽事皆能奪得佳績，超越顛峰。授旗儀式由莊敬高職學生帶來的「泰雅風情」表演打頭陣，以結合原民傳統文化及青春活力的表演，為代表隊助陣喝采。

侯友宜市長將市旗授予林慶勝總教練預祝旗開得勝，並表示本屆個人及團體賽事獎金都再加碼，鼓勵所有選手於比賽全力以赴，將訓練時的汗水轉換成比賽時的能量，並發揮運動家精神，以勝利為目標，不到最後一刻絕不放棄，爭取最高榮譽凱旋而歸。