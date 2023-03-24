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新莊塔寮坑溪水流慢飄臭味 議員籲市府提計畫改善

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北市議員翁震州與立委吳秉叡辦會勘，發現塔寮坑溪渠底高，潭底溝渠底凹凸不平，導致排水不易與水流不順。圖／翁震州提供
新北市議員翁震州與立委吳秉叡辦會勘，發現塔寮坑溪渠底高，潭底溝渠底凹凸不平，導致排水不易與水流不順。圖／翁震州提供

新北市新莊區塔寮坑溪與潭底溝因水流速度慢，時常發出惡臭，周邊居民苦不堪言。新北市議員翁震州表示，市府相關局處應提出改善計畫，不要讓民眾再被惡臭影響。新北市水利局表示，已爭取到中央補助，盼今年底發包動工。

翁震州指出，他與立委吳秉叡辦會勘，發現塔寮坑溪渠底高，潭底溝渠底凹凸不平，導致排水不易與水流不順，且附近住宅區生活汙水尚未全數接管，區域排水均為封閉型側溝，支流排水流向不明，導致維護管理不易，影響排水通洪，讓水質惡臭及偷排廢水問題不斷發生。

翁震州表示，針對潭底溝水流緩慢致使惡臭的現象，請水利局提出潭底溝相關改善計畫，也謝謝吳秉叡全力爭取中央預算來協助新北市政府改善；至於塔寮坑溪偷排問題，請環保局在雨水下水道截點設置攔油網，當異味發生時及時稽查，有效查緝偷排廢水的不肖人士。

水利局表示，由於塔寮坑溪與潭底溝交界處沒有水位差，導致水流不順，潭底溝也有坡度問題，長度約1公里，已經爭取到營建署補助經費，未來抽水機組完工後，只要水流不順，就可以協助改善水流速度，期望今年底順利發包後施工，未來可改善相關問題。

環保局表示，若設置攔油網，平時就設置會阻塞水流，若有出現油汙再設置比較恰當。

新北市議員翁震州與立委吳秉叡辦會勘，發現塔寮坑溪渠底高，潭底溝渠底凹凸不平，導致排水不易與水流不順。圖／翁震州提供
新北市議員翁震州與立委吳秉叡辦會勘，發現塔寮坑溪渠底高，潭底溝渠底凹凸不平，導致排水不易與水流不順。圖／翁震州提供

水利局 吳秉叡

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