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大巨蛋拚年底打棒球 3月底前啟動鋪設近4000坪人工草皮

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
大巨蛋日前進行全尺度煙控性能現場試驗。圖／取自臉書「李四川Hammer Lee」
大巨蛋日前進行全尺度煙控性能現場試驗。圖／取自臉書「李四川Hammer Lee」

北市大巨蛋的防火避難及排煙審查獲內政部正式認可函，日前進行煙控性能現場試驗，台北市副市長李四川今上午在臉書指出，3月底將鋪設人工草皮，距離今年底在大巨蛋打球越來越近了。體育局表示，預計下周啟動鋪設約1萬3千平方公尺的人工草皮，確切時間尚未敲定。

李四川今天公布3月20日大巨蛋再做全尺度煙控性能現場試驗的畫面，整體試驗過程順利，煙層蓄積狀況也符合原設計，另各項監測數據將由試驗單位整合後，併入結案報告。

他指出，3月22日繼續測試撒水系統，射水角度須微調外，狀況良好。3月底將鋪設人工草皮，正朝著4月底完工、7月拿到使用執照的目標前進。今年底在大巨蛋打球即將實現，也請大家給施工團隊加油鼓勵。

大巨蛋籌備處副執行長陳世浩表示，大巨蛋體育館內部日前已完成煙控性能試驗與放水槍功能測試，因為場地需做清潔，乾燥後才能鋪設面積約1萬3千平方公尺的人工草皮，預計3月底前啟動，確切時間尚未敲定，屆時將會有日本技師到場施工。

蔣市府力拚大巨蛋年底打棒球，李四川曾找體育局長王泓翔談，相關比賽籌畫中。王泓翔表示，現在最重要的是工程，全力目標是盡快完工，體育局同步啟動賽事規劃、籌備，積極與遠雄接洽討論中，朝年底可以舉辦棒球比賽的方向努力。

大巨蛋日前測試撒水系統。圖／取自臉書「李四川Hammer Lee」
大巨蛋日前測試撒水系統。圖／取自臉書「李四川Hammer Lee」
大巨蛋日前進行全尺度煙控性能現場試驗。圖／取自臉書「李四川Hammer Lee」
大巨蛋日前進行全尺度煙控性能現場試驗。圖／取自臉書「李四川Hammer Lee」

大巨蛋 李四川

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