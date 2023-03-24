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清明祭祖掃墓交管疏導措施 三峽警方報你知

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導
因應清明掃墓車流，三峽警方實施交管疏導措施。記者曾伯愷／翻攝
因應清明掃墓車流，三峽警方實施交管疏導措施。記者曾伯愷／翻攝

為因應清明連續假期恐現車流人潮，為讓新北市三峽、鶯歌各墓區車流順暢，三峽警方針對墓區周邊道路，從即日起規劃，各週末假日警、民力交通疏導管制措施，以維護墓區周邊交通秩序與安全。

三峽警方表示，相關墓區周邊交通管制措施，包括三峽區第二公墓（大同路286巷口）、第三公墓（弘道里麻園）、第四公墓（介壽路一段276巷）、第十六公墓（添福路13號）。鶯歌區則是第一公墓（中正一路、碧龍巷口旁）、第二公墓（中正二路191號）、第三公墓（永和街172號）管制禁止汽車進入。

另外，三峽老街、三峽祖師廟、白雞行修宮、插角風景區、滿月圓國家森林遊樂區、鶯歌陶瓷老街等觀光地區、重要交通要道，於周末假日規劃周邊路口交通疏導。同時，從4月1日清晨5時至12時，國道3號三鶯交流道南向入口匝道，實施高乘載管制

若持有孕婦證明或身心障礙證明之小型車、救護車輛（救護車、拖救車、工程車、消防車）、持有記者證之新聞採訪車、具有高乘載管制通行證、警備車、大客車、計程車（含多元化計程車）、台灣中油及台塑石化公司油品之制式油罐車輛、郵局郵務車輛（車身標註中華郵政字樣）、地方政府所屬之垃圾車（車身噴繪有縣市政府或鄉鎮市公所字樣）等車種則除外。

三峽警分局呼籲，清明掃墓，民眾可多運用三峽區及鶯歌區公所掃墓接駁專車，同時提醒開車民眾，切勿違規臨停或並排停車，以免山路狹小妨礙救災。如遇壅塞也請耐心配合，員警及疏導人員引導指示，隨時收聽警察廣播電臺，並關注三峽分局臉書「警警相繫三鶯線」，掌握在地交通資訊。

因應清明掃墓車流，三峽警方實施交管疏導措施。記者曾伯愷／翻攝
因應清明掃墓車流，三峽警方實施交管疏導措施。記者曾伯愷／翻攝
因應清明掃墓車流，三峽警方實施交管疏導措施。記者曾伯愷／翻攝
因應清明掃墓車流，三峽警方實施交管疏導措施。記者曾伯愷／翻攝
因應清明掃墓車流，三峽警方實施交管疏導措施。記者曾伯愷／翻攝
因應清明掃墓車流，三峽警方實施交管疏導措施。記者曾伯愷／翻攝

高乘載管制 計程車

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