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大巨蛋3月底將鋪人工草皮 李四川：今年底打球即將實現

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
大巨蛋進行做全尺度煙控性能現場試驗。圖／取自李四川臉書
大巨蛋進行做全尺度煙控性能現場試驗。圖／取自李四川臉書

台北市大巨蛋的防火避難及排煙審查，已取得內政部正式認可函，現正進行煙控現場試驗，台北市副市長李四川上午在臉書指出，距離今年底在大巨蛋打球越來越近了。

李四川公布3月20日大巨蛋做全尺度煙控性能現場試驗的圖片，包括試驗火源，10MW（28 個火盤，每火盤盛裝 16 公升之 95%乙醇變性酒精），較上次試驗增加一倍。

監測項目包括溫度、一氧化碳濃度、能見度、熱幅射及煙層蓄積的狀況；試驗結果，整體試驗過程順利，煙層蓄積狀況也符合原設計，另各項監測數據將由試驗單位整合後，併入結案報告。

李四川指出，3月21日繼續測試撒水系統，射水角度須微調外，狀況良好。3月底將鋪設人工草皮，正朝著4月底完工、7月拿到使用執照的目標前進。今年底在大巨蛋打球即將實現，也請大家給施工團隊加油鼓勵。

大巨蛋進行做全尺度煙控性能現場試驗。圖／取自李四川臉書
大巨蛋進行做全尺度煙控性能現場試驗。圖／取自李四川臉書
大巨蛋進行做全尺度煙控性能現場試驗。圖／取自李四川臉書
大巨蛋進行做全尺度煙控性能現場試驗。圖／取自李四川臉書

大巨蛋 李四川

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