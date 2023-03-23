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「牠太聰明了」3天攻防戰仍未果 里長曝狒狒會「觀察敵情」

瑞芳分局治安會報擴大辦理 分局長：全民一起防詐

觀天下／ 記者陳郁薇／瑞芳報導
瑞芳警分局擴大辦理治安座談會，希望地方相關人士，如發現社區有異常的狀況，可以跟分局和派出所聯繫，希望將犯罪根源趕出社區。圖／觀天下有線電視提供
瑞芳警分局擴大辦理治安座談會，希望地方相關人士，如發現社區有異常的狀況，可以跟分局和派出所聯繫，希望將犯罪根源趕出社區。圖／觀天下有線電視提供

新北市瑞芳警分局今(23)日辦理治安座談會，廣邀轄區內民意代表、超商業者以及金融機構共同參與，在會中針對近期詐騙手法翻新傳遞防詐觀念、以及宣導交通科技執法，警方希望透過會議中交流各界意見，共同穩定轄內治安狀況，讓民眾有安心平安的生活環境。

瑞芳警分局分局長王耀輝說，今天是新上任後首度主持治安會報，感謝各界踴躍參與，治安會報主要目的希望地方相關人士，如發現社區有異常的狀況，可以跟分局和派出所聯繫，希望將犯罪根源趕出社區，共同穩定轄內治安狀況，讓民眾有安心平安的生活環境。

分局長王耀輝說進一步說明，因近期有全民普發六千元政策，最擔心有兩件事，第一個會有假網站出現，民眾個資會有外洩風險，第二也會有發送現金六千元的假簡訊出現，政府絕不會以簡訊的方式來發放，請民眾如收到相關簡訊，請多家查證，避免落入詐騙集團的陷阱中。

瑞芳 詐騙集團 科技執法

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