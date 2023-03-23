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三芝國中布袋戲團好夯 國際學生體驗台灣傳統文化

觀天下／ 記者廖品涵／三芝報導
來自不同國家的學生一起在三芝國中相見歡，感受台灣傳統布袋戲的文化精髓。圖／紅樹林有線電視提供
來自不同國家的學生一起在三芝國中相見歡，感受台灣傳統布袋戲的文化精髓。圖／紅樹林有線電視提供

新店高中的國際交換生到訪三芝國中，體驗三芝國中相當知名的布袋戲社團，來自不同國家的學生與正在學校參訪的泰國羅勇府光明學校學生，一起在三芝國中相見歡，感受台灣傳統布袋戲的文化精髓與不同國家的多元特色，是一個很難得的體驗。

三芝國中校長黃中良說，這次的交流活動裡，有新店高中的國際交換生，分別來自法國、西班牙、丹麥及美國，還有泰國羅勇府光明學校的學生，大家齊聚在三芝國中，創造出一個很棒的國際交流契機。

這次在活動現場，特別將布袋戲台搬到英語情境教室，讓新店高中的國際的交換生實際操偶、敲擊與吹奏樂器，並且觀賞戲曲演出，讓來自國際的學生們擁有最道地的傳統布袋戲體驗。

新店高中學務主任龍瑩瑩表示，很感謝三芝國中與泰國羅勇府光明學校，讓交換生們擁有很不一樣的教育交流活動，也讓學校的師生們經歷平常熟悉卻又不常接觸的文化特色。

而難得的國際交流活動，目前正在三芝國中進行國際參訪的泰國羅勇府光明學校學生也一起參與，並且帶來合唱演出，隨後新店高中的國際交換生們，也透過簡報介紹自己國家的文化特色，豐富這場國際交流內容，讓來自不同國家的學生，一起在三芝國中裡體驗了多元的異國文化。

布袋戲 泰國

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