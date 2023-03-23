當自己的長輩 汐止新住民韓岳虹辦興福里關懷據點

新北市推動里里都有銀髮俱樂部，而汐止興福里則是在新住民關懷協會的協助下，成立了關懷據點，協會理事長是來自中國安微的新住民韓岳虹，她離鄉背景來到台灣，走入社區服務長輩，開辦不同課程，把長輩當自己的長輩一樣，開心樂活。

汐止興福里社區照顧關懷據點在民國110年4月成立，由台灣新住民關懷協會開辦、興福里辦公處、汐止區公所協辦，每個星期都安排不同課程，讓長輩動健康也動動腦，而每個星期二協會理事長韓岳虹會親自來授課，來自安徽的姑娘從幾年前就帶著新住民姊妹走入社區服務長輩，這兩年來，扣掉疫情期間停辦，的確帶給里內長輩不少歡樂。

興福里長韓君灝說，之前就辦過類似共餐，覺得這樣的活動對於長輩來說有很大的幫助，新住民關懷協會來里內開辦據點等於是全天候的，從星期一到五，中午也有共餐，不管是課程也好、活動也好，對於長輩心靈上的幫助，尤其有些長輩在家裡面常有些狀況，沒有人可以傾訴，但他來到聚點，可以找到可以講話的人，這也是很大的幫助。

台灣在新住民關懷協會理事長韓岳虹表示，進入協會做公益，主要是覺得自己年歲增長，家裡長輩年紀也都大了，投入長輩社區服務是因為爸爸過世，所以也覺得老是自己一定要面對的，希望透過照顧社區的長輩未來也能照顧自己的媽媽，在據點一開始也有把媽媽接過來，但媽媽不適應台灣，待了一個月就回大陸了，自己就繼續留在台灣做社區長輩的服務。

韓岳虹指出，這裡的長輩對自己也很好，當自己女兒一樣，所以，也將他們當成是自己的長輩親人，來台灣學了美容也開了美容店，也開了養生館，後面也做了美容教學，現在剛好可以把自己所學教給長輩，因為來到據點，長輩學習也會有機會上台去表演，所以，有教他們化妝，雖然長輩有點年紀，但還可是可以可以美美上台表演。

新住民韓岳虹將自己所長，引導長輩學習，教如何化妝，帶著阿公阿嬤一起學習，長輩說來上課很開心，心情變好，自己很少化妝也不太會化，但是跟著老師學，現學現賣，自己畫眉毛、眼影、還擦口紅，讓自己變美變年輕。