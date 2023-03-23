淡海輕軌藍海二期路線會勘 渡船頭燈塔列入保護

淡海輕軌藍海線第二期規畫路線行經金色水岸，而位於渡船頭旁有百年歷史的淡水燈塔，有可能被遷移，而地方文史人士也擔心燈塔被破壞，對此新北市文化局請到文資審議委員及在地文史人士到現場來會勘，並在四月中旬就會完成並且公告渡船頭燈塔是屬於古蹟或是歷史建築方式來保護。

淡水渡船頭燈塔目前是新北市文化局的列冊追蹤建物，這一次文化資產價值會勘組成專案小組，在聽取地方聲音之後，連同文資委員專業的審查，加入文化資產價值的評估討論。而這一座燈塔高度約有13公尺，以鐵塔結構，興建至今超過百年，雖燈塔引導船隻入港功能被取代，但燈塔依然被視為重要地標。

文化局文化資產科長羅珮瑄表示，為了保護「淡水渡船頭燈塔」在審議期間不受到破壞，文化局預計於4月舉辦審議大會，針對其文化資產價值討論，若是最後結果將燈塔例為古蹟的話就依法不得遷移破壞，但若是歷史建築，則能夠得以遷移保存。