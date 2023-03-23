水溝蓋破損害路人跌倒 淡水里長盼汰換顧安全

新北市淡水區北新路北投子福德宮旁，有一條北投子溪步道，步道旁邊水溝蓋因設施年久老舊破損，民眾跌倒受傷，而且還發生不只一次的案例，因此里長張麗卿向議員陳偉杰來陳情，希望能夠會勘來進行改善。

北投里長張麗卿說，這裡的排水溝蓋超過十多年都沒有整理換新，這些用預鑄方塊的傳統排水溝蓋，已經有許多破損還有鬆動的情形，有的還出現高低不平整的情況，因此才會有不少附近居民要走回家前，都被這些壞掉的排水蓋絆倒受傷。

新北市議員陳偉杰表示，這些排水溝蓋長度將近有1公里，這次會勘邀集到新北市養工處還有淡水區公所，希望未來不只要換掉損壞的水溝蓋，更要爭取預算，來將整排的水蓋溝來一併換新，提供民眾安全的居住環境。