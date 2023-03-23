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民眾怨買公立停車場月票卻沒位 新北交通局：月票是取得入場資格
新北市議員葉元之接獲民眾陳情，指買新埔國小停車場月票，但晚上下班回家，停車場卻被停滿，只能在外面等好幾小時排隊。新北交通局說，公立停車場需確保大眾停車需求，月票契約上並未規定保留車位，且該停車場爆滿是因鄰近的四維公園停車場施工無法停車，但今晚間7點工程結束後，情況就會改善。
民眾陳情指出，自己購買新埔國小停車場月票，每月花3000元，但晚上下班回家，停車場卻被停滿，只能在外面等好幾小時排隊。民眾說，自己也是排隊才抽到月票，卻沒有停車位，一肚子氣。
新北市交通局說，公立停車場是提供大眾停車，也包含臨停的民眾，加上月票價格較實惠，契約上並未規定保留車位，因此月票實則是取得入場資格而已。交通局說，會滾動檢討公立停車場的月票與臨停比例，比如在住宅區的停車場就會將月票比例提高至8成。
至於新埔國小停車場會爆滿，交通局說，因鄰近的四維公園停車場適逢換約，新廠商這幾日正在重鋪停車場地面，因此無法停車，不過工程今日晚間7點將會完成，爆滿情況將會有改善。
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