北市推分散式發電 鼓勵民間裝太陽能板發電「自給自足」

4月電價將調漲，緊接夏季用電高峰來臨。環保局今年力推能源轉型，從集中式供電的發電廠朝向自給自足的分散式發電努力，今啟用山水綠生態公園「創能儲能示範場域」，展示太陽能、風力、氫能燃料電池3種創能方式及儲能系統。環保局盼將概念推動至家戶，「自己發電自己用，不夠再用市電」，若遇停電就能緊急派上用場，鼓勵民眾設置，補助方案研擬中。

北市溫室氣體排放量近76%來自住商部門，使用電力造成間接排放更為大宗，1度電約排放0.5公斤二氧化碳，北市平均年用電量約159.86億度。

環保局長吳盛忠指出，想達成2050年淨零排放目標，節能只能減碳卻無法淨零，必須透過能源轉型，發展綠色創能、儲能。國內創能與儲能的推動對象主要是集中式供電的發電廠，北市現階段要推廣分散式發電進入社區、住家、商辦，盼達供電自給自足目標。

因此，環保局斥資419萬元，費時半年在南港的山水綠生態公園打造「創能儲能示範場域」，展示太陽能光電、風力發電、氫能燃料電池，以及儲能、能源管理系統。目前太陽光電系統及風力機發電平均每日共可產43度電，儲能系統能儲24.9度電。

廢棄物處理場長周立安說，太陽能發電會進入儲能系統，再供電給園區路燈與山水綠環教小木屋之用，當無風且無太陽能可用，加上儲能電力耗盡，氫能燃料電池即能發揮功用，一天最多可達120度電。在台電沒供電情況下，公園仍可達到能源自給自足，以及周遭地區災害緊急應變場所。