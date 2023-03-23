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迎戰汛期防洪 新北重力閘門今年14處汰舊換新

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
重力閘門平時保持常開，讓市區的水以重力排方式排入河川。圖／新北水利局提供
重力閘門平時保持常開，讓市區的水以重力排方式排入河川。圖／新北水利局提供

汛期即將來臨，新北有152處使用20年以上重力閘門吊門機、控制盤及閘門發電機等，工作人員擔心設備可能故障；新北水利局表示，已逐年編列預算，辦理汰舊換新作業，去年已更新維護完成16處，今年預計有14處防洪設備進行更新，使防汛工作更增添保障。

抽水站人員表示，新北不少重力閘門吊門機、控制盤及閘門發電機等已經超過20年，雖然維護保養工作都有落實，讓現場設備的使用年限能夠一直延長，但以往在操作時，因設備都已經使用很久，久了還是會擔心設備會突然故障。

水利局長宋德仁說明，重力閘門具有擋水、排水功能，當河川水位低於市區內的雨水下水排水道的水位時，閘門會開啟，利用水位差產生的重力將市區雨水排入河川；當堤外的河川水位高於雨水下水排水道的水位時，閘門關閉以防止河水倒灌入市區內。

宋德仁指出，去年更新維護完成16處設備，分別位於大漢溪流域的土城區土城抽水站、新莊區塔寮坑抽水站更新重力閘門吊門機與控制盤，以及中和區、板橋區、新莊區、三重區等閘門發電機共16台；這次所更新的重力閘門吊門機與以往不同的是，將鋼索式改為梯桿式，多了自重下降功能，需要緊急操作時，可以利用閘門本身的重量快速關閉，新機組啟閉速度也加快約3至5分鐘，增加應變時間。

土城抽水王姓站長說，剛更新完成的設備，可避免老舊機組經常發生故障的窘境，並提高機組的妥善率，現在這站已完成更新吊門機，讓他以後跟廠商在操作機組的時候能夠更加放心，做好防汛最後一道防線的工作。

新北市政府水利局抽水站管理科長鍾泰榮指出，新北重力閘門吊門機、控制盤及閘門發電機等共有353處，其中超過20年的達到152處，目前已經更新52處，未來會大約以每年20組的速度做更新。

水利局補充，今年防洪設備更新經費約2500萬元，目前辦理發包作業中，將更新汐止區、五股區、三重區、新莊區、板橋區及新店區等14處重力閘門吊門機、橡膠水封、控制盤及閘門發電機，防汛將更安全可靠。

吊門機可以電動或手動操作控制閘門自重下降到達適當位置或高度，附有離心煞車裝置不會造成失速。圖／新北水利局提供
吊門機可以電動或手動操作控制閘門自重下降到達適當位置或高度，附有離心煞車裝置不會造成失速。圖／新北水利局提供
辦理閘門發電機更新，讓閘門運作更加順暢。圖／新北水利局提供
辦理閘門發電機更新，讓閘門運作更加順暢。圖／新北水利局提供
重力閘門吊門機更新，使防汛工作更增添保障。圖／新北水利局提供
重力閘門吊門機更新，使防汛工作更增添保障。圖／新北水利局提供

水利局 雨水

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