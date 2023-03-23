洗刷「行人地獄」標籤！北市擴大行人綠燈早開 議員籲秒數增設應嚴謹

為洗刷「行人地獄」標籤，北市交通局將擴大行人綠燈早開5至10秒鐘，提升行人可見度，目前已設置332處。國民黨議員王欣儀認為，交通可以觀察每個路口的需求增設不同秒數，就能避免時間過長或過短的問題；民進黨議員趙怡翔說，若透過交通工程縮短行人跨越路口時間，就能減少人車衝突。

交工處擴大行人綠燈早開，可提前開啟行人綠燈時間5至10秒鐘，行車綠燈時間較晚開啟，雖時間被壓縮，對行車影響較小，不至於造成塞車，車輛右轉也較順暢，同時提升行人可見度，美國聯邦公路管理局研究，可有效減少行人事故，全市已設置332處。

對此，王欣儀表示，理論上應透過專業數據判斷增設秒數，每個路口大小、人潮、車流狀況都不同，可個別檢視路口檢討增加秒數符合需求；若路口特別大，10秒鐘就可能不夠用，若路口小一點，也可能不用這麼久，不需要那麼久。

王欣儀說，交通政策以人本考量、行人安全至上都是好的方向，但在增加秒數的部分是不是一體適用，應該要有科學數據判斷，斟酌每個路口實際狀況做差異性調整，可能會更完整嚴謹。

趙怡翔表示，他樂見交通局持續構想如何建構對行人更安全與友善的用路環境。但任何調整秒數的規劃應該配合整體的交通工程與執法手段。例如，在台北重大路口，則應該思考如何透過路口轉角人行道外推，縮短行人跨越路口所需要的時間，並減少人車衝突點，而不是單以秒數調整來改善長期問題。