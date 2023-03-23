出席社工表揚典禮 侯友宜：一個社工也可比總統更偉大

新北市長侯友宜今天出席112年績優社工暨社政人員表揚典禮，頒獎感謝132人在各社福領域的社工及社政人員。侯友宜致詞時一度感動地說，社工在第一線擔任撫慰角色，這個獎按照道理是該由元首來頒獎，「因為台灣需要的力量不是政治，而是需要愛、包容跟關懷。」

侯友宜在擔任新北市副市長期間，即督導社會局業務，他今天在台上細數與獲特殊貢獻獎的新北社會局救助科長石玉麗、發展及婦女福利科長林寶珠一起打拚的事蹟，並說，這獎項其實不該由他來頒，這二人服務40幾年，奉獻給新北市，在人民痛苦、需要被關懷時，他們勇於承擔，完全地付出跟貢獻，「這個獎照道理是要由元首頒獎，因為台灣需要的力量不是政治，而是愛包容跟關懷，社工們更是台灣最重要希望跟機會。」

「這些社工的故事若真的被寫出來，就是比總統傳記更好看。」侯友宜更說， 有人問他喜歡當市長還是警察，而他說喜歡當警察，警察就跟社工一樣，在人遭受悲歡離合時，扮演一個撫慰角色，當市長也許可以做很多事，但社工在一線可做更多事，才是大家追求的價值。

侯友宜強調，「職位不重要，一個警察也可以比市長大，一個社工也可以比總統更偉大，永遠的社工，跟我一樣不忘初心，永遠的警察，大家一起讓新北市更好，讓台灣更美麗，讓愛心充滿四處。」

社會局長張錦麗表示，新北市高齡人口11年來成長一倍，目前已超過68萬大關，占全市人口比約17％，每年仍以3至4萬成長，另外還有17多萬的身心障礙朋友需要服務。

張錦麗說，今年得獎的132人，包含民間社福團體的社工、社會局及各區公所，這些社政及社工同仁為弱勢族群提供鼓勵、陪伴、媒合物資和資金上的支援，為這些人提供一盞燈，照亮他們前進的方向，讓新北市每個需要服務的對象都能獲得協助。