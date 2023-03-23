徵兵塞車 桃園超過2700名役男等到天荒地老

先前受到疫情影響，各地頻傳當兵「大塞車」，即使疫情已趨緩，桃園目前仍有2700多名役男等當兵。桃園市議員黃敬平表示，近來收到許多家長反映，孩子等當兵等到天荒地老，民政局應向國防部、役政署爭取員額。對此，副市長蘇俊賓回應，會敦促民政局及兵役科加速與役政署的協調，替桃市役男爭取盡快入伍的機會。

黃敬平表示，自己收到許多民眾反映家中孩子等當兵等到「天荒地老」的狀況，前年國防部更因為三級疫情管制，停止徵兵作業近4個月，加劇入伍排隊的堵塞狀況。然而現今疫情已漸趨緩，中央也選擇朝向解禁開放，但入伍塞車的狀況仍舊嚴重頻繁。

黃敬平指出，從等待到順利入伍，役男平均要等半年才有辦法順利入伍，許多人的生涯規畫都被這冗長的等待給打亂了，前陣子台北市政府已表示會向役政署特別爭取名額，桃園市民政局也應該比照北市向國防部、役政署爭取員額。

民政局統計，桃市去年共徵集7665人，今年截至3月共徵集2578人。民政局兵役科長鄧昱綵表示，桃市目前塞車等當兵的役男約有2700多人，役政署配給桃市的員額約莫每年8000人，會積極與役政署協調，爭取桃園的役男分配名額。

民政局表示，近年因疫情影響，停止入營或減半收訓，都會影響役男入營待役時間，雖內政部為解決已辦理優先入營方案、延緩入營方案及在學學生申請暑期分階段入營，分流役男入營時間，但每位役男狀況不同、可徵集入營的時間不同、各方案申請人數不同、結束的時間不同，都會影響役男入營時間。

民政局表示，國軍資源不足，人力、經費、軟硬體設備皆有待妥適安排，市府會向內政部役政署及國防部反映改善，並行文國防部表達役男待役時間過長、入營時間不明確等問題，請上級單位努力解決。