南港山水綠生態公園 北市首座創能儲能示範場域
北市環保局於南港山水綠生態公園設置「創能、儲能示範場域」，展示太陽光電、風力發電、氫能燃料電池及儲能設施等，平均每日共可發43度電，儲能系統可儲24.9度電。
環保局今天舉行記者會，宣布於南港山水綠生態公園設置「創能、儲能示範場域」啟用並對外開放，展示太陽光電、風力發電、氫能燃料電池及儲能設施、能源管理等系統，推廣創能、儲能、節能概念與作法，提供各社區、學校及機關參考應用。
環保局指出，目前太陽光電系統及風力機發電平均每日共可發43度電，儲能系統可儲24.9度電，而氫能燃料電池在無風、無太陽能可利用且儲能電力耗盡時，一天最多可發120度電，示範場域透過分散於各點的發電系統，達到能源自給自足，還可作為山水綠生態公園周遭地區災害緊急應變場所。
吳盛忠強調，北市溫室氣體排放量約75.88%來自住商部門，又以電力使用造成間接溫室氣體排放為大宗，使用1度電約間接排放0.5公斤二氧化碳，而北市平均年用電量約159.86億度。
吳盛忠說，想達成2050年淨零排放目標，必須透過能源轉型，但單靠節能無法達到淨零，還要發展綠色創能、儲能，並且推廣到社區、住家、商辦分散式發電方式，達到供電自給自足目標。
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