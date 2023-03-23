淡水清潔隊將遷至淡海新市鎮 市府：不會造成污染

新北市淡水區清潔隊將搬遷，預計利用淡水水資源回收中心旁約2公頃的閒置土地作清潔隊臨時停車場使用，也就是淡海新市鎮內。市議員鄭宇恩擔憂清潔隊進駐恐影響地方生態；新北市環保局回應，市府未來會讓清潔隊停車，但他們不會在該處洗車，污水也會納入污水下水道系統。

新北市議員鄭宇恩表示，洗車污水及油漬的去化應納入水資源回收中心整體考量，結合人工溼地，對溪口及海岸環境多一重保障；尤其周邊既有公園及自行車道等休憩設施，也應考量如何讓景觀影響降至最小。

鄭宇恩說，新北市政府環保局所提計畫，預計將運用水資源回收中心北側約2公頃土地，規畫淡水區清潔隊臨時停車場區，並設置有人員休息備勤室、會議室、車輛保養廠及備品存放區等，基地面積約2公頃，同時將另設通路穿越新濱公園旁的綠地，連接新市二路一段及濱海路三段。

鄭宇恩指出，該基地位於新市鎮填海造陸所生的陸域，是海景第一排，周邊是當地居民運動休憩的重要場所，當地居民盼此處未來規畫朝生態補償方向推動。水資源回收中心過去就曾發生場內污水因雨流入雨水下水道，出現大批魚隻死亡的案例，未來清潔隊進駐，洗車污水及油漬的去化若稍有不慎，可能影響公司田溪口生態環境。盼市府能兼顧兩者，在設置清潔隊停車場時，規畫其他閒置土地為人工濕地，並將放流口轉向，等同對溪口及海岸環境多一重保障。

環保局回應，淡水區清潔隊停車場現位於中正路二段51巷及一段87巷內，因配合淡江大橋的通車需要進行搬遷，以安頓250輛垃圾車、資收車、特種車輛及員工車輛等以及300名隊員，在市府的協調下，將提供污水處理廠用地最北側範圍2公頃用地供清潔隊停車使用。

環保局說，該案涉及環境影響差異分析的審議，目前刻正依程序送環評委員會審查中。市府未來專供停車及隊員備勤使用，清潔隊不會在此處洗車，員工生活污水會納入污水下水道系統中，在設計上將以影響民眾及附近交通最小的方式規畫。