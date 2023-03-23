「白晝之夜」10月登場 蔣萬安擇定大巨蛋周邊舉行
台北市文化局自105年起每年在不同地區舉辦「台北白晝之夜」，今年活動預計10月7日登場，台北市長蔣萬安已拍板地點辦在信義商圈及大巨蛋周邊，並要求研議擴展到東區商圈。
白晝之夜起源地為法國巴黎，台北市文化局從民國105年起響應舉辦，首屆地點在大稻埕至二二八和平公園廊帶，去年則以台北表演藝術中心、台北科學藝術園區等士林街頭為展區。
文化局今年規劃，2023台北白晝之夜將在10月7日登場，跨夜舉辦至10月8日，比照往年呈現多場現場演出及多處夜間藝術裝置。蔣萬安日前已在市政會議上拍板，擇定在信義商圈及大巨蛋周邊舉行，並要求研議擴展到東區商圈。
文化局長蔡詩萍今天接受媒體電訪表示，活動目前還在招標階段，地點選定東區及信義商圈主要是考慮到夜生活完整性、交通方便且避免擾民問題。
蔣萬安日前受訪時表示，大巨蛋目標7月底拿到使照、年底啟動試營運。
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