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新北市府地下停車場飄異味 秘書處：加強通風

中央社／ 新北23日電

新北市政府地下停車場B4層遭市府員工反映飄出濃濃屎味。新北市府秘書處表示，主要是B4位處底層，設有污物設施暫存B1到B4的污物，將加開停車場軸流風機運轉時段，排除異味。

市府員工表示，前幾個月真的非常臭，每次到B4停車都快步去搭電梯，只希望趕快離開這個「屎坑」；不過近期味道有比較淡，希望市府要重視員工權益。

新北市政府大樓是地上33層、地下4層樓建築。新北市府秘書處說，地上樓層相關污物都會從1樓流出去，至於地下樓層B1到B4層還是有餐廳與廁所等，相關污物會流到底層B4的污物設施暫存後，再往上抽並排出去。

新北市府秘書處說，目前針對同仁上下班與中午等可能外出時段都會加強通風，希望透過強制通風減少異味。

停車場 餐廳

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