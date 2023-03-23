台中Lalaport全館5月開幕 議員要求增設人行便道「直通商場」

台中三井LaLaport購物中心南館在農曆春節前試營運，2個月吸引超過100萬人潮，造成周邊交通一度癱瘓；北館將於4月下旬試營運，全館5月16日正式開幕，預估會再湧入一波人潮朝聖。台鐵局規劃在車站北側設置行人通道，現正施作高架鐵路防水工程，預計7月底才可完工開放。綠營議員認為趕不及北館開幕，要求在南側先設人行便道，讓搭火車民眾可直通商場。台鐵局表示，將再評估研議。

綠營議員批評，市府鼓勵民眾搭大眾運輸，但是從台中火車站到商場周邊人行空間斷點多，行人只能走騎樓，甚至與車爭道；從火車站走到商場，沿路巷弄狹小，還需彎彎繞繞，至少需花10至15分鐘。

民進黨中市議員鄭功進今日前往會勘，他說，火車站北側與南側的人行空間封閉許久，無法讓民眾通行，請台鐵局規劃車站南側通道，連通大智北路到復興路四段人行空間，讓民眾可以方便又安全直通商場，最少可以省下5分鐘路程。

台鐵局表示，火車站南側為台鐵的辦公區塊，不適合開放，可使用車站北側做為行人通道，屆時串聯一旁的新民街倉庫群，可望帶動整體發展；由於車站北側人行空間，目前進行高架鐵路防水工程，預計7月底完成開放通行。