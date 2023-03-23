北市線形公園可串連北車 跨市民大道空橋最快115年完工

台北市跨市民大道串連線形公園立體連通空橋新建工程，上午首次都審，未來線形公園景觀，以空橋穿越市民大道，可連結台北車站，同時提供市民大道南北側人行跨越動線。台北捷運公司指出，空橋造價約4億，若都審順利，最快在115年完工。

台北車站與捷運線形公園廊帶的動線路徑，在台北車站區域雖然有不少樓梯、電梯、電扶梯等各式設施，但若非熟悉車站及地下街環境的民眾，很容易迷失方向。目前除了靠地下街通道連接，地面層沒有跨越市民大道連結北車跟線形公園的路線。

空橋設計單位指出，目前行人欲從台北車站跨越市民大道至捷運線形公園廊帶或台北轉運站地面層，需藉由 M1、M2 出入口進人地下層，由捷運台北車站地下層連通至中山地下街。未來藉由立體連通空橋，提供市民大道南北側人行跨越動線。

空橋新建工程依市民大道分為南、北基地。北基地西側與台北轉運站相隔，北側以華陰街，銜接捷運淡水線線形公園綠廊，南基地西側緊臨台北車站，北側由西向東分別為捷運M1出入口、國光客運及捷運 M2出入口，東側則為逸仙公園國父史蹟紀念館，南側則為國光客運月台車道與台北車站計程車招呼站。

上午審查時，空橋下至平面道路淨高為4.6公尺，委員認為，結構上宜採輕量化，兼顧人流，人行空間要足夠，並符合周邊環境色彩，不要都是白色和灰色，結構也不要有壓迫感，造成使用率下降。有委員認為，也要考量風場以及頂蓋，台北氣候常風大雨大時，要考量行人行走的舒適度。

另外，空橋西北側近國光客運站體設施，委員認為可以和國光客運使用做連結，若有利旅客品質，考慮可以連接過去，做長遠的考量。主席、都發局長王玉芬裁示，天橋可聯結國光客運和台北車站，要求申設單位修正委員意見後再送審。