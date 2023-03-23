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加蚋文化節4月登場 北市鄉土教育中心特展打頭陣

中央社／ 台北23日電

結合萬華地區民俗盛事的加蚋文化節將在4月29日登場，台北市鄉土教育中心即日起推出特展，介紹「加蚋」由來、保儀大夫遶境內涵等，盼讓民眾更加了解萬華的信仰文化。

南萬華地區每年農曆3月12日都會舉辦保儀大夫（尪公）祈福遶境活動，並結合萬華區公所擴大舉辦為「加蚋文化節」，今年活動將在4月29日至5月1日登場。

萬華區公所向中央社記者介紹，此次加蚋文化節將是首度由地方公廟輪流擔任爐主舉辦，今年除將遶境前的活動地點辦在爐主廣照宮廟埕，時間也會延長為2天，再結合加蚋商圈辦理市集，還會有里民及藝文團體表演。

萬華區公所指出，隨著COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩，過往深受民眾期待的「挽豆芽比賽」今年將正常舉辦，報名參賽者須以最快速度把豆芽菜去頭去尾，比賽成果會拿去烹煮、入菜，再讓社區民眾一起品嚐。

迎接年度盛事，台北市鄉土教育中心規劃「加蚋仔大拜拜」特展，以保儀大夫遶境為主軸，闡述加蚋的農業社會歷史、民俗傳統的由來、遶境隊伍的組成及各個神明的本領。

台北市鄉土教育中心主任張欽鵬透過新聞稿說明，「加蚋」是南萬華的古地名，由平埔族凱達格蘭族語gara（沼澤地）音譯而來，傳說有一年加蚋農民深受蟲害所苦，在耆老建議下迎請保儀大夫，果然讓害蟲銷聲匿跡，保儀大夫遶境自此成為加蚋重要傳統。

張欽鵬指出，此次特展以漫畫方式繪製一幅長約3米的遶境隊伍示意圖，呈現6名主神與隊伍工作人員各司其職、栩栩如生的模樣；展覽中也可見到多項珍貴文物，包含木柵忠順廟借展的百年古轎、萬華廣照宮借展的神將及頭旗等。

鄉土教育中心表示，「加蚋仔大拜拜」特展自即日起展出至4月23日止，參觀免費，也可以透過台北市鄉土教育中心網站預約團體導覽。

遶境 北市 疫情

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