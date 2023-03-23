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新北加重7汙染行為初犯罰金 未來將用人型辨識抓違規

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北環保局2021年起，加重7項汙染行為處分，初犯罰鍰從1200元提高2400元至6000元不等，並用AI辨識監視畫面提高查處效率。圖／新北環保局提供
新北環保局2021年起，加重7項汙染行為處分，初犯罰鍰從1200元提高2400元至6000元不等，並用AI辨識監視畫面提高查處效率。圖／新北環保局提供

環境衛生汙染影響市容。新北環保局2021年起，加重7項汙染行為處分，初犯罰鍰從1200元提高2400元至6000元不等，並用AI辨識監視畫面提高查處效率，近兩年違規案件降幅達21%。此外，環保局正嘗試運用人型辨識AI技術，輔助辨識監視器的違規行為人。

新北市環保局說，透過清掃街道、稽查取締、宣導及科技執法多管齊下，並依據環保署「違反廢棄物清理法罰鍰額度裁罰準則」，調高任意棄置垃圾及家具、亂丟煙蒂、違規張貼或掛設廣告物於公共設施、寵物便溺未清、屋外堆置雜物、亂吐檳榔渣及污染路面或牆壁等7項裁罰金額，由1200提高為2400元至6000元不等。

新北環保局說，加重處分實施後，民眾陳情汙染案下降28%、違規廣告物件數下降74%、亂吐檳榔渣件數下降46%、任意棄置垃圾及家具件數也下降23%；一般廢棄物違規處分件總數，也從1萬5590件下降至1萬2327件，減幅達21%，裁罰總金額從204萬提高到343萬。

除加重處分外，環保局也引進AI技術輔助監視器畫面分析，透過AI讓5分鐘影片只需20秒即可辨識完成，擷取出亂丟垃圾的畫面片段，效率提高93%。目前也正在嘗試運用人型辨識AI技術，輔助稽查人員辨識監視器影片中的違規行為人。

AI 監視器

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