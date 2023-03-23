新北推老公寓裝電梯最高補助360萬元 11案申請91戶受益

新北市樹林區復興路上的一處公寓，屋齡約42年，住戶半數為60歲以上，且一起居住超過30年的老鄰居，近年因年紀漸長感嘆返家困難需要電梯，今年2月向新北市府申請「電梯特快車」方案並獲得補助，目前電梯施工中，預計今年9月底完工。新北統計，目前申請11案，預計有91戶受益。

該處公寓位於樹林區復興路，鄰近樹林火車站，多年前就因磁磚掉落，就曾整合住戶意見，完成外牆修繕。由於該棟住戶年齡超過60歲，感受到電梯的重要性，向市府申請「電梯特快車」方案，目前已在施工中，未來完工後不僅有新穎外觀，住戶也可以搭電梯輕鬆回家。

新北都更處長張壽文表示，為推動無障礙高齡友善居住環境，推出「電梯特快車」方案，協助5層樓以下公寓增設電梯，透過免審議、定額補助與限時獎勵方式，快速補助社區增設電梯經費，獎補助金最高可達360萬元。

張壽文表示，新北延長電梯特快車方案時程，及完工時程獎勵金120萬元至今年底，從2024年起，獎勵金會逐年遞減，鼓勵民眾把握期限積極整合，補助金最高可達360萬元，目前已申請11案、核准9案，其中4案已完工並領得320萬獎補助金，預計今年將再完工4案。