快訊

沈文程1句「在天上飛」被傳離世 71歲張菲消失5年露面了

曾與偷吃蔬果的脫逃狒狒「近距離對視」 里長爆被要求撤文

影／台南文化中心工地驚傳鷹架坍塌 救出被埋混凝土1女工人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新北推老公寓裝電梯最高補助360萬元 11案申請91戶受益

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
目前該公寓電梯施工中，預計今年9月底完工。圖／新北市都更處提供
目前該公寓電梯施工中，預計今年9月底完工。圖／新北市都更處提供

新北市樹林區復興路上的一處公寓，屋齡約42年，住戶半數為60歲以上，且一起居住超過30年的老鄰居，近年因年紀漸長感嘆返家困難需要電梯，今年2月向新北市府申請「電梯特快車」方案並獲得補助，目前電梯施工中，預計今年9月底完工。新北統計，目前申請11案，預計有91戶受益。

該處公寓位於樹林區復興路，鄰近樹林火車站，多年前就因磁磚掉落，就曾整合住戶意見，完成外牆修繕。由於該棟住戶年齡超過60歲，感受到電梯的重要性，向市府申請「電梯特快車」方案，目前已在施工中，未來完工後不僅有新穎外觀，住戶也可以搭電梯輕鬆回家。

新北都更處長張壽文表示，為推動無障礙高齡友善居住環境，推出「電梯特快車」方案，協助5層樓以下公寓增設電梯，透過免審議、定額補助與限時獎勵方式，快速補助社區增設電梯經費，獎補助金最高可達360萬元。

張壽文表示，新北延長電梯特快車方案時程，及完工時程獎勵金120萬元至今年底，從2024年起，獎勵金會逐年遞減，鼓勵民眾把握期限積極整合，補助金最高可達360萬元，目前已申請11案、核准9案，其中4案已完工並領得320萬獎補助金，預計今年將再完工4案。

張壽文補充，新北老舊公寓多，目前透過放寬法令，市府也會協助住戶整合，因增設電梯需增加停車位，但老公寓無多餘空間，工務局也修改「新北市建築物附設停車空間繳納代金及管理使用辦法」，未來可改為繳納代金，提升民眾增設電梯意願。

該公寓位於樹林區復興路，住戶近年因年紀漸長感嘆返家困難需要電梯。圖／新北市都更處提供
該公寓位於樹林區復興路，住戶近年因年紀漸長感嘆返家困難需要電梯。圖／新北市都更處提供

電梯 公寓

延伸閱讀

雲林與新北智慧城市交流 張麗善開場就誇侯友宜高民調

狗狗出錯電梯！主人遭母子暴打20分鐘超恐怖 「他家地盤不許狗進」

紐約新地標不牢固？93層高樓狂晃員工嚇到快逃 業者解釋：維修電梯

幕後／賴清德親喬新北障礙 全為鋪墊總統大選之路

相關新聞

洗刷「行人地獄」標籤！北市擴大行人綠燈早開 議員籲秒數增設應嚴謹

為洗刷「行人地獄」標籤，北市交通局將擴大行人綠燈早開5至10秒鐘，提升行人可見度，目前已設置332處。國民黨議員王欣儀認...

出席社工表揚典禮 侯友宜：一個社工也可比總統更偉大

新北市長侯友宜今天出席112年績優社工暨社政人員表揚典禮，頒獎感謝132人在各社福領域的社工及社政人員。侯友宜致詞時一度...

徵兵塞車 桃園超過2700名役男等到天荒地老

先前受到疫情影響，各地頻傳當兵「大塞車」，即使疫情已趨緩，桃園目前仍有2700多名役男等當兵。桃園市議員黃敬平表示，近來...

「白晝之夜」10月登場 蔣萬安擇定大巨蛋周邊舉行

台北市文化局自105年起每年在不同地區舉辦「台北白晝之夜」，今年活動預計10月7日登場，台北市長蔣萬安已拍板地點辦在信義...

淡水清潔隊將遷至淡海新市鎮 市府：不會造成污染

新北市淡水區清潔隊將搬遷，預計利用淡水水資源回收中心旁約2公頃的閒置土地作清潔隊臨時停車場使用，也就是淡海新市鎮內。市議...

台中Lalaport全館5月開幕 議員要求增設人行便道「直通商場」

台中三井LaLaport購物中心南館在農曆春節前試營運，2個月吸引超過100萬人潮，造成周邊交通一度癱瘓；北館將於4月下...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦