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新莊驚見水道成「紅龍江」 民譏30年不變古法釀造
位在新莊光華國小旁的潭底溝，日前民眾發現溝內的排水從常見的烏黑色變成粉紅色，民眾大驚「怎麼水溝變紅色的水！徵收汙水處理費，感覺錢白花了！」網友嘲諷這水道30年不變，遵循古法釀造！環保局對此表示，正地毯式搜索清查中，一旦查獲排放汙水依法重罰。
日前有民眾路過新莊潭底溝，缺發現整條水道變成粉紅色，民眾大驚「發生了什麼事啊！怎麼水溝變紅色的水！」並表示政府花大筆錢做衛生下水道，也徵收汙水處理費，但看到這情況，感覺下水道的錢白花了，感嘆何時這條水溝能夠看到有魚在裡面游。
網友看到後也紛紛嘲諷表示，「30年不變遵循古法釀造、該看見的永遠看不見、由此可知台灣的官多廢、旁邊停車幾十年了還沒看過乾淨的、不乾不淨聞了沒病」。議員陳世軒則留言服務處人員已在現場了解，拍照蒐證，後續會與環保局密切追蹤。議員林秉宥則表示辦公室接獲陳情並通報環保局前來檢驗水質，環保局到場時間10點多現場未即時發現，要求環保局保持關注。
新北市環保局對此表示，環保局稽查員已在現場稽查，雖到場後水色已恢復，但已調閱沿線監視器畫面找尋蛛絲馬跡，透過追溯排放時間並過濾可疑對象，正在分析各項資訊並地毯式搜索清查中，一旦查獲必依法重罰，絕不寬貸。
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