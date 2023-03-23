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雲林與新北智慧城市交流 張麗善開場就誇侯友宜高民調

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
雲林縣長張麗善今上午率團與新北市市府「智慧城市推動成果」交流。記者李成蔭／攝影
雲林縣長張麗善今上午率團與新北市市府「智慧城市推動成果」交流。記者李成蔭／攝影

雲林縣長張麗善今上午率團與新北市市府「智慧城市推動成果」交流，市長侯友宜表示，看到農業大縣推動智慧化不落人後，希望彼此學習共好；張則誇侯在幅員最大的新北還能如此高民調，新北智慧科技引領全台，值得效仿，盼請教過後優化縣政，共創雙贏。

侯友宜表示，雙方相互取經不是只有一次，像雙方在新北幣、雲林幣交流，且雲林很多鄉親北漂到新北來，而雲林縣作為農業大縣，推動智慧城市、智慧生活、智慧治理不落人後，應用智慧科技監控汙水的方式也令人耳目一新。這次和雲林縣分享新北全災型智慧化指揮監控平台（EDP）在新冠疫情及災防的應用，以及各局處在交通、防災、警政等市政工作納入智慧管理的經驗，希望張麗善不吝指教，讓雲林和新北共好。

張麗善則說，新北幅員是全台最大，要如何爭取民眾支持，侯友宜還能如此高民調；新北智慧科技發展引領全台，值得效仿學習，這次除分享雲林縣府在新冠疫情期間以6星遠距共照、資源重整共享緩解醫療資源緊繃的經驗，也希望向新北請教災訊E點通、交控中心、交通戰情室、視訊診療、社區管理智慧化等運作及推廣成果，以優化縣政，共創雙贏。

侯友宜也提到，新北市實施「4+1安心蔬菜計畫」，感謝雲林農友每周供應75噸有機及產銷履歷蔬菜，提供新北市中小學及幼兒園的小朋友最健康安心的食材。近日雲林的蔬果供過於求，已責成新北市果菜公司研擬相關促銷方案，自3月份至清明期間，協助銷售約700噸雲林高麗菜，盼提供農友實質幫助，一起度過難關。

張麗善回應，感謝市府協助解決農產品供過於求的問題，新北有80雲林鄉親，也感謝侯友宜長年照顧在新北打拚的雲林鄉親。新北研考會補充，新北致力打造具數位韌性的智慧城市，雙方在交流過程中，市府將「智慧社區APP」分享給雲林縣政府使用，升級社區管理電子化服務，開放雲林社區加入使用包裹收發、社區公告、公設預約、瓦斯填報及居民問卷投票等功能，讓智慧科技優化民眾生活品質。

雲林縣長張麗善（右）今上午率團與新北市市府「智慧城市推動成果」交流，市長侯友宜（左）也親自率領市府團隊出席與會。記者李成蔭／攝影
雲林縣長張麗善（右）今上午率團與新北市市府「智慧城市推動成果」交流，市長侯友宜（左）也親自率領市府團隊出席與會。記者李成蔭／攝影
雲林縣長張麗善（右）與新北市長侯友宜（左）於「智慧城市推動成果」交流後互送紀念品。記者李成蔭／攝影
雲林縣長張麗善（右）與新北市長侯友宜（左）於「智慧城市推動成果」交流後互送紀念品。記者李成蔭／攝影

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